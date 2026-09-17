Dẫm phải tổ ong vò vẽ khi vào rừng tìm nấm

Chiều tối 17/9, Công an xã Trung Thuần (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với người dân kịp thời đưa một phụ nữ bị ong vò vẽ đốt đi cấp cứu.

Công an xã Trung Thuần cùng người dân kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khi vào vườn tràm tìm nấm, bà Lượng không may dẫm phải tổ ong vò vẽ và bị đàn ong tấn công.

Nhận tin báo, tổ trực ban Công an xã Trung Thuần nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp với gia đình ông Trần Văn Luận (trú thôn Phù Lưu) cùng người dân đưa nạn nhân ra khỏi khu vực vườn tràm và chuyển đến cơ sở y tế cấp cứu.

Hiện bà Lượng đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Trị. Theo gia đình, sức khỏe nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang dần ổn định.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi vào rừng, vườn cây, bụi rậm hoặc khu vực ít người qua lại cần quan sát kỹ, tránh tiếp cận hay tác động vào tổ ong. Khi bị ong tấn công, cần nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và tìm kiếm sự hỗ trợ để được đưa đến cơ sở y tế kịp thời.