Thông báo về việc chấm dứt tiếp nhận, xem xét, thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của bà Thị Nhọn

UBND tỉnh Khánh Hòa nhận được Đơn đề ngày 17-6-2026 của bà Thị Nhọn, với nội dung đăng ký gặp Chủ tịch UBND tỉnh để trình bày liên quan đến việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng Hồ chứa nước Bầu Ngứ tại thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận trước đây nhưng chưa được bồi thường.

Theo kết quả rà soát hồ sơ cho thấy, vụ việc tranh chấp, khiếu nại của hộ ông La Lỹ - bà Thị Nhọn liên quan đến diện tích 10ha đất bị thu hồi tại dự án xây dựng Hồ chứa nước Bầu Ngứ tại thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập) đã được Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước (trước sáp nhập) giải quyết lần đầu và Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập) giải quyết lần hai theo đúng trình tự, nội dung đúng quy định pháp luật; được UBND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập) chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát kết quả giải quyết và nhiều lần có văn bản trả lời cho công dân; đồng thời, vợ chồng ông La Lũy - bà Thị Nhọn đã được Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (trước sáp nhập) tiếp công dân và có văn bản trả lời, hướng dẫn hộ ông La Lũy - bà Thị Nhọn thực hiện quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nếu không đồng ý với kết quả giải quyết, nhưng hộ ông La Lũy - bà Thị Nhọn không thực hiện.

Đến nay, các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật; hộ bà Thị Nhọn vẫn tiếp tục khiếu nại, kiến nghị, phản ánh yêu cầu bồi thường 10ha đất bị thu hồi khi Nhà nước thực hiện dự án xây dựng Hồ chứa nước Bầu Ngứ tại thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (nay thuộc xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) vào năm 2003 nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ hoặc tình tiết mới có khả năng làm thay đổi bản chất vụ việc và kết quả đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trước đây.

Do đó, căn cứ khoản 3 Điều 9 Luật Tiếp công dân và điểm h khoản 1 Điều 4 Nghị định số 154/2026/NĐ-CP ngày 15-5-2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa thông báo từ chối tiếp bà Thị Nhọn đối với nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh nêu tại Đơn đề ngày 17-6-2026; đồng thời, chấm dứt tiếp nhận, xem xét, thụ lý giải quyết vụ việc khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của hộ bà Thị Nhọn liên quan đến diện tích 10ha đất bị thu hồi tại dự án xây dựng Hồ chứa nước Bầu Ngứ tại thôn Thành Tín, xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận (nay thuộc xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) vào năm 2003.

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Đ.T