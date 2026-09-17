Gia Lai: Mâu thuẫn với bạn từ chuyện mượn quần áo, nữ sinh lớp 7 bị đánh, quay clip

Ngày 17/9, Công an phường Hội Phú cho biết, đơn vị đã tiến hành răn đe, giáo dục và đang lập hồ sơ để xử lý những người liên quan đến vụ việc nữ học sinh lớp 7 bị đánh xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, tối 16/9, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an phường Hội Phú phát hiện một đoạn clip ghi lại cảnh bé gái bị nhóm người bao vây, đánh. Đáng chú ý, xung quanh có nhiều nam, nữ đứng cười đùa, dùng điện thoại quay lại sự việc nhưng không can ngăn.

Ngay sau đó, Công an phường Hội Phú phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành xác minh, làm rõ địa điểm xảy ra vụ việc và mời những người liên quan đến làm việc.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định người bị đánh là em C.T.B.T. (13 tuổi, học sinh lớp 7 tại một trường THCS trên địa bàn phường Hội Phú). Người trực tiếp đánh em T. được xác định là N.N.C. (16 tuổi, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai).

Hình ảnh nữ sinh lớp 7 bị bạn đánh (ảnh cắt từ clip)

Theo lời khai ban đầu, C. và T. quen biết nhau từ trước. Khoảng tháng 7/2026, T. đến phòng trọ của C. chơi và ở lại qua đêm. Do quần áo bị ướt khi đi mưa, T. mượn quần áo của C. để mặc.

Sau đó, C. nhiều lần yêu cầu T. trả lại số quần áo đã mượn. Tuy nhiên, T. cho biết quần áo được để tại nhà một người bạn và đã bị bà ngoại của bạn đốt. C. yêu cầu bồi thường 500.000 đồng nhưng T. nói không có tiền.

Chiều 16/9, C. và T. hẹn nhau tại đường Chu Văn An, phường Hội Phú, để nói chuyện về việc bồi thường. Tại đây, C. tiếp tục yêu cầu T. trả tiền. Khi T. cho biết không có tiền, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, C. dùng tay đánh nhiều lần và dùng chân đạp vào người T. Sự việc được một số người chứng kiến dùng điện thoại quay lại, sau đó đăng tải lên mạng xã hội.

Công an phường Hội Phú đang tiếp tục làm rõ vai trò của những người có mặt tại hiện trường, đặc biệt là những người tham gia, cổ vũ hoặc quay clip vụ việc để có hướng xử lý theo quy định.