Bắt 2 phụ nữ lừa đảo tại dự án CT3 Kim Chung

Cam kết “trúng 100%” căn hộ CT3 Kim Chung

Ngày 17/9, Công an TP Hà Nội thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, xảy ra tại dự án nhà ở CT3 Kim Chung tại xã Thiên Lộc, TP Hà Nội.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phạm Thị Mai (SN 1974) và Phan Thùy Linh (SN 1983), cùng trú tại xã Thiên Lộc, Hà Nội.

Theo Công an TP Hà Nội, vụ án xảy ra tại dự án nhà ở CT3 Kim Chung, xã Thiên Lộc, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026.

Hai đối tượng Mai và Linh bị khởi tố về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an Hà Nội).

Phạm Thị Mai thông tin gian dối rằng có khả năng giúp khách hàng chắc chắn mua được căn hộ nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung.

Mai cam kết khách hàng sẽ “trúng 100%”, “chắc chắn mua được”, qua đó tạo niềm tin để khách hàng giao tiền đặt cọc mua căn hộ.

Trong khi đó, Phan Thùy Linh bị xác định móc nối, liên hệ với bên kinh doanh đặt cọc mua căn hộ để bán lại cho khách hàng.

Nhận tiền đặt cọc rồi sử dụng vào mục đích cá nhân

Kết quả điều tra ban đầu xác định Mai và Linh không có quan hệ, không liên hệ và không thực hiện việc đặt cọc với chủ đầu tư dự án CT3 Kim Chung như thông tin đã đưa ra.

Sau khi nhận tiền đặt cọc của khách hàng, các bị can không thực hiện cam kết mà chiếm đoạt số tiền này và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, mở rộng vụ án và làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi giao dịch, mua bán bất động sản, đặc biệt là nhà ở xã hội, cần kiểm tra thông tin trực tiếp từ chủ đầu tư hoặc cơ quan chức năng.

Người dân cần thận trọng trước những lời quảng cáo như “bao trúng”, “suất ngoại giao” hoặc cam kết chắc chắn mua được căn hộ. Việc kiểm tra thông tin pháp lý và điều kiện mua nhà trước khi giao tiền đặt cọc là cần thiết để hạn chế nguy cơ trở thành nạn nhân của các thủ đoạn lừa đảo.