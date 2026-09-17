Cẩn trọng với nước đóng bình không đạt an toàn vệ sinh thực phẩm

Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh nước đóng bình trên địa bàn. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Thời gian qua, trên thị trường xuất hiện rất nhiều nhãn hiệu nước đóng bình khác nhau. Trong số đó, có không ít những nhãn hiệu nước đóng bình không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng vẫn lưu hành trôi nổi trên thị trường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Nhờ sự tiện lợi, không mất công đun nấu và có thể uống trực tiếp, nước đóng bình 19-20 lít được sử dụng phổ biến tại nhiều gia đình, trường học, bệnh viện và công sở.

Nhất là tại khu vực trường học, bệnh viện là nơi có lượng tiêu thụ lớn các sản phẩm nước đóng bình để phục vụ nhu cầu học sinh, bệnh nhân. Trên thực tế, chất lượng các sản phẩm nước đóng bình được sử dụng trong các nhà trường, bệnh viện vẫn chưa được quan tâm đúng mức, dẫn đến việc nhiều cơ sở cung cấp nước đóng bình không bảo đảm chất lượng, dẫn đến nhiều hệ lụy đối với sức khỏe học sinh, bệnh nhân.

Nếu nước đóng bình không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ dẫn đến những nguy cơ hiện hữu cho sức khỏe như: Vi khuẩn, virus và các chất ô nhiễm có thể gây ra ngộ độc, tiêu chảy và các bệnh về đường tiêu hóa, gây suy dinh dưỡng…

Nếu sử dụng nước đóng bình không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian dài có thể dẫn đến nhiễm trùng đường ruột và nhiều bệnh lý khác liên quan đường tiêu hóa,…

Nhận thấy những nguy cơ hiện hữu đó, trong thời gian vừa qua, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động tiến hành rà soát đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh nước đóng bình trên địa bàn. Trong đó, tập trung rà soát, phát hiện các cơ sở kinh doanh nước đóng bình cung cấp cho các trường học không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua công tác rà soát, Phòng An ninh kinh tế-Công an thành phố Hà Nội phối hợp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra đột xuất một số cơ sở sản xuất, kinh doanh nước đóng bình trên địa bàn thành phố.

Tại xã Đông Anh, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Savy, địa chỉ tại thôn Dục Nội.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội xác định Công ty có 3 hành vi vi phạm hành chính: Tường, trần, nền nhà khu vực sản xuất, kinh doanh, kho bảo quản bị thấm nước, rạn nứt, ẩm mốc; không tự công bố lại sản phẩm theo quy định của pháp luật trong trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo; sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố nhưng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Ngày 17/8, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần sản xuất xây dựng và thương mại Savy với tổng số tiền phạt 110 triệu đồng.

Đồng thời đình chỉ hoạt động sản xuất nước uống đóng chai trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 17/8; buộc khắc phục, cải thiện quy trình sản xuất nước đóng bình và điều chỉnh lại bản công bố chất lượng sản phẩm theo quy định.

Từ thực trạng trên, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người tiêu dùng, nhất là các tổ chức trường học, bệnh viện chủ động rà soát, kiểm tra lại đối với các nhà cung cấp nước đóng bình để lựa chọn cơ sở sản xuất uy tín, có giấy kiểm định rõ ràng, bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm; yêu cầu đơn vị cấp nước định kỳ kiểm tra nguồn nước sản xuất và cung cấp văn bản kiểm định sản phẩm định kỳ theo quy định.

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đối với học sinh về tầm quan trọng của nước sạch và nhận biết dấu hiệu nước không an toàn.

Phối hợp chặt chẽ phụ huynh học sinh và các cơ quan y tế để kịp thời phát hiện và xử lý khi có dấu hiệu bất thường đối với sản phẩm nước đóng bình.

Chỉ sử dụng các sản phẩm nước đóng bình có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và bảo đảm các quy chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo công bố chất lượng.

Nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, phát hiện và kịp thời thông báo cho cơ quan Công an gần nhất đối với cơ sở kinh doanh nước đóng bình có dấu hiệu vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.