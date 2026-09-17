Khởi tố 3 người trong đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 17/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đặng Anh Khoa (SN 2006, trú xã D'Ran) về tội 'Rửa tiền'.

Cơ quan điều tra đồng thời khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tăng Hoài Linh (SN 1991, trú TPHCM) và Ninh Văn Tú (SN 1994, trú phường Langbiang - Đà Lạt, Lâm Đồng) về tội 'Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng'.

Đặng Anh Khoa (áo đỏ) bị lực lượng chức năng khởi tố.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025 đến tháng 12/2025, Linh và Tú liên hệ với một số người để mua 139 tài khoản thanh toán mở tại nhiều ngân hàng, với giá từ 5-9 triệu đồng/tài khoản/tháng.

Sau đó, 2 người bán thông tin các tài khoản cho những người ở Campuchia sử dụng để thanh toán, chuyển tiếp tiền liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá cược. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản được xác định hơn 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định Linh hướng dẫn Khoa mở 23 tài khoản ngân hàng rồi bán thông tin tài khoản cho người khác. Sau đó, Khoa trực tiếp làm việc cho một nhóm đối tượng thực hiện hành vi rửa tiền từ nguồn tiền lừa đảo người dân qua mạng xã hội.

Từ tháng 10 đến tháng 12/2025, có 10 bị hại tại Lâm Đồng, TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh, thành khác bị lừa chuyển tiền qua các tài khoản của Khoa. Tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra cũng xác định Linh hướng dẫn chủ tài khoản thực hiện một số thủ đoạn nhằm đối phó với cơ chế xác thực sinh trắc học của ngân hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan và dòng tiền giao dịch qua các tài khoản để xử lý theo quy định pháp luật.