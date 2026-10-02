Bắt giữ Quàng Thị Phủ 62 tuổi

Ngày 2/10, Công an tỉnh Điện Biên cho biết, thời gian gần đây, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh nói chung và tại các xã, phường nói riêng vẫn còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp.

Trước thực tế trên, Công an xã Mường Pồn đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác nắm tình hình tại cơ sở, kịp thời phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.

Khoảng 20 giờ ngày 10/9, tại khu vực bản Lĩnh, xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên, Công an xã Mường Pồn phát hiện và bắt quả tang Quàng Thị Phủ (SN 1964, trú tại bản Lĩnh, xã Mường Pồn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Quàng Thị Phủ (Ảnh: Công an Điện Biên).

Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 0,46 gam chất nghi là ma túy Heroin cùng một số vật chứng liên quan. Công an xã Mường Pồn đã thực hiện các thủ tục ban đầu theo quy định, đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh để làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

Việc nhanh chóng phát hiện và bắt giữ đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cho thấy sự chủ động, kiên quyết của Công an xã Mường Pồn trong triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy từ địa bàn cơ sở. Hoạt động này góp phần nâng cao tính răn đe, hạn chế nguy cơ phát sinh vi phạm, hướng tới xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh và từng bước đẩy lùi ma túy khỏi cộng đồng.

Công an xã Mường Pồn đề nghị người dân chủ động nâng cao ý thức cảnh giác, tích cực phòng ngừa và tuyệt đối không thực hiện các hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào.

Khi phát hiện những trường hợp có dấu hiệu liên quan đến ma túy, người dân cần nhanh chóng thông tin cho cơ quan Công an để kịp thời tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định. Qua đó, cùng chung tay xây dựng Mường Pồn trở thành địa bàn an toàn, ổn định và không có ma túy.