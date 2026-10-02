Tuy Phước triển khai sổ tay số tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong thanh thiếu niên

Sổ tay số được tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, trang Facebook Tuổi trẻ Tuy Phước và các kênh thông tin của cơ sở Đoàn, Đội. Đoàn xã cung cấp mã QR để đoàn viên, thanh thiếu niên thuận tiện truy cập, tìm hiểu và chia sẻ nội dung.

Sổ tay số góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh trên địa bàn. Ảnh: ĐVCC

Nội dung sổ tay tập trung vào những vấn đề như kỹ năng tham gia không gian mạng an toàn, bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện đường link và mã QR giả mạo, phòng tránh lừa đảo trực tuyến; hướng dẫn nhận diện các thủ đoạn giả danh Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, ngân hàng, cơ quan nhà nước, nhà trường; “bắt cóc online”, deepfake, chiếm quyền tài khoản mạng xã hội, lừa đảo mua bán trực tuyến, “việc nhẹ - lương cao”…

Điểm đáng chú ý là nội dung tuyên truyền được triển khai thông qua các tình huống cụ thể, giúp thanh thiếu niên nhận diện dấu hiệu bất thường và hình thành thói quen kiểm chứng trước khi thực hiện các yêu cầu trên môi trường mạng. Các nguyên tắc như “suy nghĩ trước khi chia sẻ”, “kiểm tra trước khi bấm”, “xác minh trước khi chuyển tiền” và báo cáo khi phát hiện bất thường được nhấn mạnh.

Sau đợt tuyên truyền trên không gian mạng, ngày 3-10, Đoàn xã tổ chức tuyên truyền cao điểm tại Trường THPT số 1 Tuy Phước; ngày 4-10 triển khai tại Trung tâm GDNN-GDTX Tuy Phước, các trường học và cơ sở Đoàn trên địa bàn.

Học sinh Trường THCS Trần Bá tìm hiểu Sổ tay số “Thanh thiếu niên chủ động phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật”. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh tuyên truyền, Đoàn xã dự kiến tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu sổ tay số và các quy định pháp luật liên quan đến thanh thiếu niên. Hình thức trắc nghiệm trực tuyến giúp đoàn viên, học sinh vừa củng cố kiến thức, vừa đánh giá mức độ tiếp thu nội dung đã được tuyên truyền.

Sau ngày 4-10, sổ tay số tiếp tục được khai thác tại các cơ sở Đoàn, trường học và trên môi trường số, qua đó từng bước phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong tìm hiểu, chấp hành và lan tỏa kiến thức pháp luật đến bạn bè, gia đình và cộng đồng.