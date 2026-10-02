An Cư phát hiện, xử lý 16 trường hợp vi phạm lĩnh vực đánh bắt thủy sản

Đoàn kiểm tra tháo dỡ phương tiện đánh bắt thủy sản trái phép.

Đoàn đã kiểm tra các cánh đồng tại khu vực ấp Vĩnh Đông và ấp Văn Râu. Trong quá trình kiểm tra, đoàn đã phát hiện 16 trường hợp vi phạm (đặt dớn), trong đó có 14 trường hợp không xác định chủ, 2 trường hợp có chủ.

Đoàn tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân thả cá về môi trường tự nhiên. Đồng thời, tháo dỡ các phương tiện đánh bắt thủy sản trái phép.

Hoạt động ra quân tuần tra, xử lý khai thác thủy sản trái phép được thực hiện từ nay đến 31/12/2026 trên các tuyến kênh, rạch, đất ngập nước thuộc địa bàn xã An Cư.