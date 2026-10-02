Bộ đội Biên phòng quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy và mua bán người

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu thành phố Huế.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh BĐBP chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu TP. Huế có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh.

Thời gian qua, các đơn vị BĐBP toàn quốc đã tập trung đấu tranh với các đường dây tội phạm có tính chất tổ chức, xuyên quốc gia. Nhiều vụ án đã thể hiện rõ sự gắn kết giữa phòng, chống mua bán người (MBN) với phòng, chống lừa đảo trực tuyến và đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Các lực lượng chú trọng khai thác thông tin từ nạn nhân và người trở về để mở rộng điều tra, xác định các đối tượng liên quan ở trong và ngoài nước. Kết quả, BĐBP đã xác lập, đấu tranh 8 chuyên án MBN, bắt 21 đối tượng; triệt phá 2 tụ điểm lừa đảo trực tuyến tại Campuchia do người Việt Nam tổ chức, điều hành.

Tại TP. Huế, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy được triển khai quyết liệt, bắt giữ và xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết không để hình thành “điểm nóng” trên địa bàn. Qua đó, BĐBP thành phố đã điều tra, xử lý 5 vụ/10 đối tượng, thu giữ 32,804 gam ma túy tổng hợp và 21,59 gam cỏ Mỹ; đồng thời phối hợp với lực lượng công an bắt giữ, xử lý 23 vụ/61 đối tượng, thu giữ 17,807 gam ma túy tổng hợp. Địa bàn chưa phát hiện hoạt động của tội phạm mua bán người.

Bộ đội Biên phòng thành phố triệt phá một vụ án ma túy ở xã A Lưới 1.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Vũ Trung Kiên, Tư lệnh BĐBP yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm và áp dụng đồng bộ các giải pháp. Các đơn vị phải giữ vững, mở rộng các xã, phường, đặc khu biên giới không ma túy, đồng sức đồng lòng thực hiện đúng lộ trình đã đề ra. Bộ Tư lệnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Về công tác phòng, chống MBN, Tư lệnh BĐBP đề nghị các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, dự báo và phòng ngừa từ sớm, từ xa; tập trung vào các địa bàn và nhóm đối tượng có nguy cơ cao; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thụ động, chờ vụ việc phát sinh mới xử lý.

Dịp này, Bộ Tư lệnh BĐBP đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phá Chuyên án A3-626p, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 40 bánh ma túy và 30kg ma túy tổng hợp.