Truy tìm con dâu nghi trộm gần 2 cây vàng của mẹ chồng

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Đầu tháng 2-2026, anh N.D.T. và chị H.T.A.T. (cùng trú tại phường Pleiku) tổ chức đám cưới và được tặng cho một số vàng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang truy tìm đối tượng Điểu Thị My My. Ảnh: ĐVCC

Do chưa có nhu cầu dùng tới nên sau đám cưới, 2 vợ chồng đã mang gửi 2,35 cây vàng với hình thức kiềng, vòng tay, nhẫn loại vàng 9999 cho mẹ ruột của chị T. là bà N.T.M.D (trú tại phường Pleiku) nhờ cất giữ hộ. Tất cả số vàng được để trong 1 hộp nhung màu đỏ, hình tròn.

Nhận vàng của vợ chồng con gái, bà D. đã chia làm 2 phần. 1 phần được bỏ trong phích nước còn 1 phần để trong hộp nhung cất giấu trong tủ bếp của gia đình. Địa điểm cất giấu này gần với nơi cất vàng của Điểu Thị My - con dâu của bà D. ở cùng nhà.

Đến ngày 30-5, vợ chồng anh T. đến lấy số vàng đã gửi bà D. thì phát hiện vàng bị hao hụt nên đã kiểm đếm. Qua đó, phát hiện mất 1 kiềng và 13 chiếc nhẫn vàng có trọng lượng khác nhau.

Số vàng còn lại, bà D. đã mang đến tiệm vàng trên đường Trần Phú (phường Diên Hồng) nhờ kiểm tra thì phát hiện một số kiềng và vòng tay đã bị đánh tráo thành vàng giả. Tổng số vàng bị mất và đánh tráo là 1,95 cây vàng, trị giá khoảng 273 triệu đồng.

Sau khi sự việc xảy ra, trưa 30-5, bà D. đã yêu cầu họp mặt tất cả thành viên của gia đình nhưng My không có mặt và bỏ nhà đi. Do đó, anh T. đã đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) trình báo về sự việc nghi trộm cắp vàng của My.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các đơn vị phối hợp truy tìm My, khi tìm thấy đối tượng thông báo ngay cho đơn vị tại địa chỉ: 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; gặp Trung tá Lê Hoài Đức - Điều tra viên thụ lý qua số điện thoại 096.335.2222.