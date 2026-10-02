Siết quản lý, giữ an toàn bầu trời Đà Nẵng

Tại Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Đà Nẵng, các lực lượng chức năng đồng thời đẩy mạnh phối hợp, ứng dụng hệ thống kỹ thuật và tuyên truyền để chủ động ngăn chặn UAV xâm nhập khu vực cấm bay.

Từ một chiếc flycam đến nguy cơ xâm phạm an toàn bay

Sáng 8/9/2026, Công an phường An Khê phối hợp Công an Cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng phát hiện, kiểm tra một trường hợp điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV/flycam) trái phép trong khu vực cấm bay.

Người điều khiển là Đ.T.A. (SN 2008, quê Nghệ An, tạm trú tại phường An Khê), sinh viên một trường đại học trên địa bàn. T.A. sử dụng thiết bị bay nhãn hiệu DJI, model RC2…, hoạt động tại khu vực các tuyến đường Nguyễn Đình Tựu, Lê Thị Tính.

Đối tượng chưa đủ 18 tuổi cùng thiết bị bay không người lái vi phạm hành lang an toàn bay bị Công an Cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng phát hiện, xử lý.

Qua kiểm tra, T.A. chưa đủ 18 tuổi, chưa được cấp phép điều khiển thiết bị bay không người lái. Thiết bị cũng không có đầy đủ hóa đơn, giấy tờ nhập khẩu, đăng ký và cấp phép bay theo quy định. Công an phường An Khê đã lập biên bản, phối hợp Công an Cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng xử lý vụ việc theo quy định.

Vụ việc không phải cá biệt. Theo Cảng HKQT Đà Nẵng, từ tháng 2 đến tháng 4/2026, tại khu vực cảng xảy ra 6 vụ việc liên quan đến UAV xâm nhập vùng tiếp cận sân bay, khu vực cất, hạ cánh. Đáng chú ý, có thời điểm cùng lúc xuất hiện 3 thiết bị bay, ảnh hưởng đến hoạt động của hàng chục chuyến bay.

Rồi vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện UAV hoạt động trái phép gần đầu thềm đường cất, hạ cánh, khiến 83 chuyến bay bị ảnh hưởng, phải bay chờ, tạm dừng khai thác, thay đổi đường cất, hạ cánh hoặc chuyển hướng đến sân bay dự bị.

Sau Tết, một vụ UAV hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay tiếp tục ảnh hưởng đến 107 chuyến bay, gây xáo trộn lịch trình của hàng nghìn hành khách...Những con số này cho thấy, trong môi trường hàng không, khoảng cách giữa một thiết bị bay nhỏ và một nguy cơ lớn đôi khi chỉ là vài phút, vài trăm mét và một quyết định điều khiển thiếu hiểu biết.

Thượng tá Hoàng Minh Thắng, Trưởng Công an Cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng, cho biết, với đặc thù là đô thị ven biển, dân cư đông, du khách "tấp nập", lại thường xuyên diễn ra các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch quy mô lớn, trong khi CHKQT Đà Nẵng nằm gần khu vực trung tâm, việc quản lý UAV được đặt ra như một yêu cầu thường xuyên, không thể chủ quan.

Quản lý chặt hoạt động của UAV, flycam là cần thiết để phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không. Cụ thể, ngày 22/9, Công an Cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng tổ chức hội ý phối hợp tuyên truyền về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi mang thiết bị bay không người lái và các phương tiện bay khác tại cảng, với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị và 35 hãng hàng không đang hoạt động tại đây.

Mục tiêu là đưa các quy định về UAV đến hành khách theo cách dễ hiểu, dễ tiếp cận, nhất là du khách quốc tế. Các đơn vị thống nhất tích hợp mã QR để hành khách tra cứu nhanh thông tin; xây dựng nội dung khuyến cáo song ngữ, bố trí tờ rơi, pano, áp phích tại các vị trí dễ quan sát. Các hãng hàng không cũng phối hợp phổ biến quy định ngay từ khâu làm thủ tục.

Trước đó, Công an Cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng phối hợp Phòng Quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP Đà Nẵng và Sư đoàn Không quân 372 ký kết quy chế phối hợp, triển khai cắm mốc phân định phạm vi vùng cấm bay, vùng hạn chế bay tại CHKQT Đà Nẵng. Việc xác định rõ các khu vực này không chỉ phục vụ quản lý, giám sát mà còn giúp tổ chức, cá nhân nhận biết phạm vi được phép hoạt động, chủ động tuân thủ trước khi đưa thiết bị lên không trung.

Ngày 28/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, ông Hồ Kỳ Minh có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và an toàn hàng không.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh; phối hợp Công an Đà Nẵng rà soát, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký phương tiện theo quy định.

Công an Cửa khẩu CHKQT Đà Nẵng phối hợp các lực lượng tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa UAV xâm nhập khu vực cấm bay.

“Mắt thần” trên không kết hợp kiểm soát dưới mặt đất, tạo thế chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý UAV hoạt động trái phép tại Đà Nẵng.

Lực lượng quân sự thành phố thực hiện kiểm tra hồ sơ, tài liệu của người khai thác khi tổ chức hoạt động bay; cấp phép theo thẩm quyền; quản lý, giám sát, dự báo, thông báo và hiệp đồng đối với hoạt động bay; tham mưu UBND thành phố trong quản lý vùng trời, quản lý phương tiện bay, ưu tiên bảo đảm an toàn trên không tại CHKQT Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai.

Công an TP Đà Nẵng được giao điều tra, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng phương tiện bay làm ảnh hưởng đến hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay; phối hợp triển khai các phương án phòng ngừa, ngăn chặn phương tiện bay xâm phạm khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay, cảng hàng không, sân bay.

“Mắt thần” xử lý bay trái phép

Không chỉ tăng cường quản lý trên mặt đất, Đà Nẵng đang bổ sung một “lá chắn” bằng công nghệ. Cảng HKQT Đà Nẵng đã triển khai hệ thống giám sát phương tiện bay không người lái. Sau thời gian thí điểm, từ cuối tháng 6/2026, hệ thống chính thức được đưa vào hoạt động tại nhà điều hành cảng, có chức năng phát hiện, nhận dạng và theo dõi các vật thể bay không người lái hoạt động trong phạm vi sân bay.

Cũng theo Cảng HKQT Đà Nẵng, chỉ tính riêng tháng đầu tiên triển khai thí điểm hệ thống phát hiện, chế áp thiết bị bay không người lái (drone/UAV) tại cảng, lực lượng chức năng đã cảnh báo và phát hiện 597 lượt UAV hoạt động trong vùng kiểm soát; trong đó có 458 UAV hoạt động trong vùng cấm bay, 139 UAV hoạt động ngoài vùng cấm bay.

Công an TP Đà Nẵng cũng đã triển khai các biện pháp giám sát, tuần tra, kiểm soát liên tục tại các khu vực trọng điểm, nhất là hành lang an toàn bay. Hệ thống kỹ thuật ghi nhận hơn 300 lượt phương tiện bay có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 98 lượt xâm phạm trực tiếp hành lang an toàn bay, 192 lượt hoạt động trong vùng cấm bay và 2 lượt trong khu vực hạn chế bay. Lực lượng chức năng đã truy tìm, tạm giữ 27 trường hợp để bàn giao xử lý theo quy định.

Cùng với hệ thống giám sát, Công an TP Đà Nẵng phối hợp cơ quan quân sự tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình trên mặt đất; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn UAV xâm phạm khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay, sân bay và cảng hàng không; điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng phương tiện bay trái phép gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và ANTT.

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Siết quản lý, giữ an toàn bầu trời Đà Nẵng

Các mốc phân định vùng cấm bay, vùng hạn chế bay được triển khai tại khu vực CHKQT Đà Nẵng, giúp người dân chủ động nhận biết trước khi vận hành UAV. (ảnh CA ĐN)

Từ những vụ việc đã xảy ra, yêu cầu đặt ra không chỉ là xử lý khi UAV đã xâm nhập khu vực cấm bay, mà phải chủ động quản lý ngay từ khâu đăng ký, cấp phép và tổ chức hoạt động bay.

Với người sử dụng flycam, UAV, việc tìm hiểu kỹ quy định, hoàn tất thủ tục trước khi vận hành, đặc biệt tại khu vực gần sân bay, khu vực trọng yếu và những nơi có quy định hạn chế, cấm bay, không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là trách nhiệm đối với an toàn của cộng đồng.

Ngày 28/9/2026, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công văn số 9731/UBND-BCHQS về tăng cường quản lý, giám sát hoạt động của tàu bay không người lái và các phương tiện bay khác trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, quản lý các cơ sở kinh doanh phương tiện bay; rà soát, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị bay thực hiện đăng ký theo quy định; kiểm tra hồ sơ của người khai thác và cấp phép hoạt động bay thuộc thẩm quyền.

Cơ quan quân sự thành phố đồng thời tăng cường quản lý vùng trời, giám sát hoạt động bay, bảo đảm an toàn trên không, đặc biệt tại khu vực Cảng HKQT Đà Nẵng và Cảng hàng không Chu Lai.

Với lực lượng Công an, nhiệm vụ đặt ra là điều tra, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng phương tiện bay trái phép gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không, an ninh, trật tự; phối hợp với cơ quan quân sự chủ động phòng ngừa, ngăn chặn phương tiện bay xâm phạm khu vực trọng yếu, khu vực cấm bay, sân bay và cảng hàng không.

Cùng với đó, thành phố tăng cường quản lý từ khâu nhập khẩu, kinh doanh, sở hữu đến sử dụng phương tiện bay; kiểm soát nguồn gốc, chủng loại, mục đích sử dụng. Hoạt động bay tại di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, khu vực di sản cũng được tăng cường giám sát, nhằm ngăn ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến cảnh quan, giá trị văn hóa và an toàn du khách.