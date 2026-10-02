Bộ Y tế gửi văn bản cho Shopee về sản phẩm An Cung Hàn Quốc

Sản phẩm được Cục An toàn thực phẩm cho biết chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký cho sản phẩm trên. Ảnh: Cục ATTP.

Chiều 2/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản yêu cầu Công ty TNHH Shopee rà soát, xác minh và gỡ bỏ ngay toàn bộ thông tin liên quan đến sản phẩm “An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên”, đồng thời ngừng kinh doanh sản phẩm này.

Theo Cục An toàn thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải được đăng ký bản công bố tại cơ quan này trước khi lưu thông trên thị trường. Nội dung quảng cáo cũng phải nằm trong phạm vi công dụng đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Tuy nhiên, qua rà soát, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với "An cung ngưu hoàng hoàn Hàn Quốc hộp gỗ 10 viên". Sản phẩm đồng thời có dấu hiệu vi phạm các quy định về lưu hành và quảng cáo.

Sản phẩm được rao bán trên Shopee trong danh mục “thực phẩm chức năng”, với giá gần 3 triệu đồng/hộp. Nội dung quảng cáo giới thiệu sản phẩm có tác dụng hỗ trợ người bị rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, thiếu máu não và tắc động mạch vành.

Đáng chú ý, quảng cáo còn khẳng định sản phẩm có khả năng "phòng ngừa nguy cơ đột quỵ" ở người cao huyết áp, đái tháo đường, mắc bệnh tim mạch; đồng thời "phòng ngừa xuất huyết não và hỗ trợ phục hồi thần kinh sau tai biến".

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không nên mặc nhiên cho rằng một sản phẩm được đăng bán trên sàn thương mại điện tử đồng nghĩa với việc sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành hoặc xác nhận công dụng quảng cáo.

Người dân cần kiểm tra nguồn gốc, hồ sơ công bố và các thông tin pháp lý trước khi mua. Đặc biệt, cần tránh nhầm lẫn các chế phẩm mang tên “An cung” với thuốc có tác dụng phòng ngừa hoặc điều trị đột quỵ.

Theo quy định, thực phẩm bảo vệ sức khỏe không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương rà soát việc kinh doanh, giao dịch điện tử các sản phẩm thực phẩm chức năng; chỉ kinh doanh những sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo quy định.

Gần đây, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây sản xuất hơn một triệu viên "An Cung phòng ngừa đột quỵ" giả. Theo thông tin điều tra, thành phần chính của sản phẩm giả chỉ gồm bột mì, hóa chất và chất tạo màu. Các đối tượng đóng gói sản phẩm bằng bao bì giả mạo hàng “nhập khẩu” để đánh lừa người mua.

Một hộp sản phẩm giả có chi phí sản xuất khoảng 105.000 đồng nhưng được bán tới tay người tiêu dùng với giá gần 3 triệu đồng, cao gần 30 lần chi phí sản xuất.