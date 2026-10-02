Bắt TikToker 'Minh Sầm Sơn' SN 1991, quê Thanh Hóa

Ngày 2/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Quốc Minh (SN 1991, trú phường Nam Sầm Sơn), chủ tài khoản TikTok “Minh Sầm Sơn”, để điều tra về tội “Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật”.

Hoàng Quốc Minh (SN 1991, trú phường Nam Sầm Sơn) là chủ kênh TikTok “Minh Sầm Sơn”. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện Minh có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự.

Theo điều tra, Minh mới chấp hành xong án phạt tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi trở về địa phương, Minh xây dựng kênh TikTok, phát trực tiếp và đăng tải các nội dung liên quan giang hồ, bạo lực nhằm thu hút người xem, kiếm tiền.

Tang vật tại hiện trường. Ảnh: Cục An ninh mạng.

Để tăng thu nhập, Minh cùng một số người tổ chức các phiên thách đấu (PK Live), kêu gọi người xem tặng quà để phân định thắng, thua. Người thua phải thực hiện các “hình phạt” nguy hiểm, sử dụng đồ vật có khả năng gây sát thương tác động vào cơ thể; mức độ nguy hiểm được tăng lên theo số tiền, quà tặng nhận được.

Trong các phiên livestream, những người tham gia còn chửi bới, thách thức, kích thích tâm lý người xem nhằm thu hút thêm lượt xem và tiền quà tặng.

Đối tượng Hoàng Quốc Minh. Ảnh: Cục An ninh mạng.↵

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.