Chặn 135kg xúc xích, lạp xưởng 'không giấy tờ' sắp đổ về các quán ăn cổng trường

Ngày 2/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Tổ công tác Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh (thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một phương tiện vận chuyển số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đang trên đường đi tiêu thụ.

Cụ thể, khoảng 21h30 ngày 1/10, trong lúc làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 4, phường Hà Giang 1, Tổ công tác phát hiện xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 23A-144.75 do Đỗ Tiến Mạnh (SN 1983, trú tại xã Thanh Thủy) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Xe ô tô - phương tiện vận chuyển cùng 135kg xúc xích, lạp xưởng không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều bao tải chứa 10 thùng xúc xích và lạp xưởng đông lạnh với tổng trọng lượng khoảng 135kg. Số hàng này đang trên đường vận chuyển đi cung cấp cho các quán ăn khu vực cổng trường học thuộc địa bàn phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2. Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của toàn bộ lô hàng.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao người, phương tiện cùng tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 6 để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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