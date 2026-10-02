Truy tìm người bị tố cáo chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng

Theo nội dung truy tìm của Cơ quan CSĐT, ông Ochi Yutaka (quốc tịch Nhật Bản; người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV HIRAIWA Việt Nam) tố giác Đoàn Quốc Bảo có hành vi chiếm đoạt của công ty số tiền 43.066.200.000 đồng.

Ông Đoàn Quốc Bảo đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh truy tìm.

Ngày 27/3/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 180/QĐ-VPCQCSĐT đối với tố giác về tội phạm của ông Ochi Yutaka. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Cơ quan CSĐT xác định Đoàn Quốc Bảo không còn cư trú tại địa phương, hiện đi đâu không rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị người dân biết thông tin về Đoàn Quốc Bảo, hoặc biết nơi ở, nơi làm việc của người này, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh, địa chỉ: 47 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh; gặp Điều tra viên Trần Ngô Việt Cường số điện thoại: 0938.17.36.37 để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.