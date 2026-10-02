Khởi tố 15 bị can trong vụ 'bác sĩ dỏm' lừa đảo tại 3 cơ sở thẩm mỹ

Ngày 2/10, Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố 3 vụ án hình sự và 15 bị can làm việc tại các cơ sở Thẩm mỹ JK1, Viện thẩm mỹ MEGA GANGNAM và Viện thẩm mỹ MEGA KOREA để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Một số bị can bị khởi tố. Ảnh: CA

Kết quả điều tra bước đầu xác định cả 3 cơ sở này chỉ được cấp phép dịch vụ phun xăm thẩm mỹ thông thường, hoàn toàn không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tuy nhiên, các bị can đã chạy quảng cáo chương trình "trải nghiệm giá rẻ" trên mạng xã hội nhằm thu hút khách hàng.

Dù không có bằng cấp y khoa và không đủ điều kiện hành nghề, các nhân viên tại đây vẫn mặc áo blouse trắng, mạo danh là "bác sĩ", "chuyên gia".

Sau đó, những người này sử dụng kịch bản tư vấn soạn sẵn để đưa thông tin gian dối, thổi phồng tình trạng bệnh lý của khách hàng cũng như hiệu quả của máy móc, công nghệ nhằm ép khách mua các gói dịch vụ đắt tiền.

Đặc biệt, dù không được cấp phép, các "bác sĩ dỏm" này vẫn trực tiếp thực hiện nhiều kỹ thuật xâm lấn, tiêm chích, điều trị da liễu và các dịch vụ khác trên cơ thể khách hàng.

Viện thẩm mỹ MEGA KOREA đã đóng cửa. Ảnh: Hải Dương

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, tại Viện thẩm mỹ MEGA KOREA, các bị can đã chiếm đoạt 321 triệu đồng của 17 khách hàng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can, trong đó có bà L.T.T. (chủ viện thẩm mỹ).

Tại Viện thẩm mỹ MEGA GANGNAM có 11 khách hàng bị lừa đảo với số tiền 436 triệu đồng, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can.

Tại cơ sở Thẩm mỹ JK1 có 19 nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 269 triệu đồng, cơ quan điều tra đã khởi tố 5 bị can.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục mở rộng điều tra.