Tìm kiếm 2 vợ chồng nghi bị lật thuyền, mất tích trên sông Lam

Vào đầu giờ chiều 2/10, chính quyền địa phương nhận được tin báo của người dân về việc một chiếc thuyền bị lật trên sông Lam, nghi có 2 người mất tích.

Lực lượng chức năng cùng người dân tìm kiếm cặp vợ chồng nghi mất tích trên sông Lam. Ảnh: Dũng Nguyễn Quân

Vị trí xảy ra sự việc được xác định cách cầu Rộ khoảng 500m về phía thượng nguồn, thuộc địa bàn xóm Minh Đức, xã Kim Bảng.

Hai người này được cho là vợ chồng ngoài 50 tuổi. Có thông tin cho rằng họ đi đánh cá trên sông Lam rồi gặp sự cố lật thuyền.

“Chúng tôi đang chờ người nhà của cặp vợ chồng đến để cung cấp thêm thông tin, phục vụ xác minh vụ việc”, lãnh đạo xã Kim Bảng cho biết.