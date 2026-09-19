Bắt giữ 'giang hồ mạng' Đức 'Cộng'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình mới thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Đức (45 tuổi, trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của Đức, cơ quan Công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng các vật chứng có liên quan.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Minh Đức có 8 tiền án và 1 tiền sự liên quan các tội gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Đức từng cầm đầu băng nhóm “Đức Cộng”. Nhóm này sau đó bị lực lượng Công an đấu tranh, triệt xóa; Đức bị bắt giữ, khởi tố về tội chống người thi hành công vụ.

Thời gian qua, Đức thường xuyên sử dụng hai tài khoản Facebook “Gà Rừng”, “Đức Cộng Nam Định” và tài khoản TikTok “Đức Cộng Nam Định” để đăng tải thông tin, livestream trên mạng xã hội.

Cơ quan Công an thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng “Đức Cộng”.

Theo cơ quan Công an, Đức thường đăng tải các nội dung liên quan quá khứ vi phạm pháp luật, có những phát ngôn gây chú ý, tạo dựng hình ảnh “giang hồ mạng” nhằm thu hút người xem, tăng tương tác để phục vụ việc bán hàng và kiếm tiền từ các nền tảng mạng xã hội.

Ba tài khoản mạng xã hội của Đức thu hút hơn 115.000 lượt theo dõi. Cơ quan Công an cho rằng những nội dung này có thể tác động tiêu cực đến một bộ phận người xem, đặc biệt là giới trẻ.

Tang vật vụ án.

Ngoài hoạt động trên mạng xã hội, theo Công an tỉnh Ninh Bình, Đức còn có nhiều mối quan hệ phức tạp với những người liên quan đến ma túy trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, thu thập tài liệu để xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.