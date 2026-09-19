Gia Lai: Khởi tố, bắt giam thanh niên ném bom xăng vào cửa hàng bánh kem

Ngày 19/9, Công an phường Quy Nhơn cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Chí Thiện (SN 2007, trú tại đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo Công an, kết quả điều tra ban đầu xác định do có mâu thuẫn từ trước, trưa ngày 16/8, Nguyễn Huỳnh Chí Thiện điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 77L1-642.16 đến trước tiệm bánh kem Trinh Bakery, tại số 28 Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.Ảnh CACC

Lúc này, Thiện sử dụng bom xăng tự chế ném xuống khu vực vỉa hè trước tiệm bánh, gây bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực vỉa hè có nhiều xe mô tô đang dựng, tuyến đường Lê Hồng Phong có nhiều người và phương tiện qua lại.

Sau khi thực hiện hành vi, Thiện nhanh chóng điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo Công an phường Quy Nhơn, việc sử dụng chất dễ cháy ném tại nơi công cộng tiềm ẩn nguy cơ gây cháy, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Khi phát hiện các trường hợp chế tạo, tàng trữ, sử dụng vật phẩm nguy hiểm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xử lý theo quy định.