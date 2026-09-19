Lần theo đường dây, bắt 3 đối tượng mua bán ma túy

Lực lượng Biên phòng đọc lệnh bắt Phan Thị Ngân Hồng.

Trước đó, lúc 19 giờ 50 ngày 8-9, tại đường Trần Cao Vân thuộc địa phận phường Thanh Khê, Đồn Biên phòng Phú Lộc phối hợp Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng TP bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng (1989, trú xã Hòa Tiến) có hành vi liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gần 20g ma túy đá. Qua đấu tranh, Hùng khai số ma túy trên được mang đi giao cho Phan Thị Ngân Hồng (1990), đang ở một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồng, lực lượng chức năng thu giữ cân tiểu ly điện tử, 2 điện thoại, bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng 9 gói nilon zip nhiều kích thước.

Hồng khai nhận đã nhờ Hùng lấy ma túy từ Nguyễn Hải Nam (1990, trú đường Tôn Thất Đạm, phường Thanh Khê). Khám xét nơi ở của Nam, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 2g ma túy đá, cân tiểu ly, bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 100 bao nilon zip và 2 điện thoại di động.