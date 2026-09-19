2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay, hành khách la hét

Theo The Sun, hành khách la hét khi một cuộc ẩu đả dữ dội nổ ra ngay trước mặt trẻ em và người già trên chuyến bay Boeing 787 Dreamliner của hãng Biman Airlines từ Bangladesh.

Đoạn clip kịch tính cho thấy những người đàn ông đánh nhau, vật lộn và xé quần áo của nhau trong khi các hành khách hoảng loạn cố gắng can ngăn.

Một trong 2 người ẩu đả, mặc áo hoodie, được nhìn thấy đang túm cổ người kia và tung ra một loạt cú đấm trong cuộc xô xát trên chuyến bay BG-201 từ Sylhet.

Người còn lại bị xé rách áo phông đen trong cuộc giằng co kéo dài và hỗn loạn bắt nguồn từ tranh chấp chỗ ngồi.

Vụ ẩu đả nổ ra trên chuyến bay đến London. Ảnh: X/fl360aero

Tuy nhiên, ban lãnh đạo hãng hàng không Bangladesh xác nhận rằng không có hành động nào được thực hiện và không ai bị bắt giữ khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Heathrow của London, Anh, hôm 16/9.

Một phát ngôn viên của hãng Biman nói với tờ The Sun: "3 hành khách đã xảy ra tranh cãi gay gắt về việc chia chỗ ngồi.

Sau đó, các hành khách đã tự giải quyết mâu thuẫn và chúng tôi không cần phải thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào".

Đoạn clip ghi lại cảnh các tiếp viên hàng không bị sốc và dường như đứng chết lặng khi cuộc ẩu đả nổ ra. Sau đó, họ đã cùng các hành khách khác can thiệp để tách 2 người đàn ông ra.

Đây không phải là lần đầu tiên bạo lực bùng phát trên các chuyến bay của Biman. Vào năm 2022, 7 hành khách đã bị cảnh sát tạm giữ tại sân bay Heathrow sau một vụ ẩu đả xảy ra trên chuyến bay của hãng Biman Bangladesh từ Sylhet đến London.