Kẻ lừa đảo không qua được mắt Công an xã sau 4 năm trốn nã

Trước đó, năm 2022, Nguyễn Hoài Nam có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản số tiền hơn 100 triệu đồng. Sau khi phạm tội, đối tượng đã lẩn trốn nên bị truy nã toàn quốc. Sau thời gian kiên trì xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hải Lộc phát hiện Nguyễn Hoài Nam đang lẩn trốn tại một phòng trọ thuộc phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng Nguyễn Hoài Nam.

Ngày 17/9/2026, Công an xã Hải Lộc chủ trì, phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ Nguyễn Hoài Nam. Cùng ngày, đối tượng được di lý về Nghệ An phục vụ điều tra, xử lý theo quy định.