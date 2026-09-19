Án mạng đau lòng do ghen tuông mù quáng

Từ trái qua, các đối tượng: Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Trí Hào và Ma Kiên La.

Vụ sát hại cả gia đình tại xã Bình Minh (TP Đồng Nai) vào rạng sáng 3-9, hay vụ án mạng làm 3 người thương vong tại xã Phước Hải (TP HCM) vào tối 13-9, hoặc vụ 2 mẹ con bị đâm thương vong tại xã Ea Drăng (Đắk Lắk) đầu tháng 9-2026, chính là lời cảnh báo rõ ràng về hậu quả của việc để cảm xúc tiêu cực chi phối hành vi.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, chỉ vì đột nhập nhà bạn gái cũ bất thành, đối tượng Nguyễn Đức Anh (2005, trú phường Hố Nai, TP Đồng Nai) đã trèo vào nhà bên cạnh rồi vô cớ sát hại cả nhà anh Nguyễn Viết Q. (1986).

Bước đầu, cơ quan Công an ghi nhận động cơ gây án của đối tượng Nguyễn Đức Anh là do mâu thuẫn tình cảm và mục tiêu định ra tay của nghi phạm là em Đ.T.P.A (2009). Nguyễn Đức Anh là bạn trai của em Đ.T.P.A nhưng đã chia tay gần đây nên Đức Anh nảy sinh ý định giết P.A. Rạng sáng 3-9, Đức Anh mang theo dao rồi đột nhập nhà Đ.T.P.A thì bị chủ nhà phát hiện. Đối tượng tuyên bố sẽ giết cả nhà Đ.T.P.A. nên gia đình sợ hãi, chốt chặt các cửa. Không vào được nhà P.A nên Đức Anh trèo qua mái nhà anh Nguyễn Viết Q. (sát vách) rồi đột nhập vào nhà. Thấy động, anh Q. ra kiểm tra thì bị Đức Anh cầm dao lao vào tấn công khiến anh Q. bị trọng thương, phải mở cửa chạy ra đường. Đức Anh tiếp tục đuổi theo tấn công đến khi anh Q. gục xuống đường rồi quay vào nhà tiếp tục chém vợ và 2 con nhỏ của anh Q. tử vong tại chỗ.

Tương tự, do thù tức vì người yêu cũ đã kết hôn, Nguyễn Trí Hào (2002, trú TP HCM) dùng dao tấn công gia đình chị H. khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Hào và chị P.T.M.H (1998) trước đây có quan hệ tình cảm nhưng đã chia tay. Sau khi đi cai nghiện ma túy về, Hào biết chị H. đã kết hôn với người khác nên nảy sinh thù tức. Tối 13-9, Hào xách dao đến nhà chị H. để tìm gặp “người xưa”. Khi gặp bố mẹ chị H. là ông P.H.T (1954) và bà L.T.M (1958) cùng anh N.V.L (1992, anh rể chị H.), Hào đã sử dụng dao tấn công khiến ông T. tử vong tại chỗ; bà M. và anh L. bị thương nặng.

Cũng vì mâu thuẫn yêu đương, ngày 3-9, Ma Kiên La (36 tuổi, trú xã Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) tìm gặp chị H.T.B tại nhà người thân ở xã Ea Drăng (Đắk Lắk). Trong quá trình nói chuyện, hai người tiếp tục xảy ra tranh cãi. Sau đó, La xuống bếp lấy một chiếc kéo rồi dùng kéo đâm chị B. nhiều nhát dẫn đến tử vong. Nghe tiếng kêu cứu, cháu Q. (con riêng của chị B.) chạy đến và cũng bị La dùng kéo đâm bị thương. Sau khi gây án, La đến Công an xã Ea Drăng đầu thú.

3 vụ án mạng nói trên đã cho thấy những mâu thuẫn trong tình cảm nếu không được kiểm soát, xử lý đúng cách có thể nhanh chóng bị đẩy đến hành vi cực đoan. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân ban đầu chỉ là cãi vã, ghen tuông, nghi ngờ hoặc bất đồng trong quan hệ tình cảm, nhưng khi một bên mất bình tĩnh, sử dụng rượu, bia hoặc mang theo hung khí, nguy cơ xảy ra hành vi bạo lực sẽ tăng cao.

Điều đáng lo ngại là khi cảm xúc tức giận, ghen tuông, tuyệt vọng hoặc tâm lý muốn kiểm soát đối phương lấn át lý trí, người trong cuộc dễ đưa ra những quyết định thiếu tỉnh táo. Một hành vi bột phát trong vài phút có thể dẫn đến hậu quả không thể khắc phục, người bị hại mất đi tính mạng hoặc sức khỏe, còn người gây ra hành vi phải đối diện với trách nhiệm hình sự và những hệ lụy kéo dài đối với chính gia đình mình.

Cơ quan Công an khuyến cáo, khi phát sinh mâu thuẫn tình cảm, mỗi người cần chủ động giữ bình tĩnh, tránh tiếp tục tranh cãi khi cả hai đang trong trạng thái căng thẳng hoặc kích động. Nếu nhận thấy cuộc trao đổi có nguy cơ chuyển thành xô xát, cần tạm thời rời khỏi nơi xảy ra mâu thuẫn, không sử dụng rượu, bia, không mang theo hung khí và tuyệt đối không dùng bạo lực để giải quyết bất đồng.

Trong trường hợp mâu thuẫn kéo dài, có dấu hiệu đe dọa, bám theo, kiểm soát, hành hung hoặc sử dụng hung khí, người trong cuộc cần chủ động nhờ người thân, người có uy tín hoặc cơ quan chức năng hỗ trợ; đồng thời lưu giữ thông tin, tin nhắn hoặc bằng chứng liên quan để phục vụ việc xác minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi cần thiết.

Gia đình, bạn bè và những người xung quanh cũng cần quan tâm, phát hiện sớm các biểu hiện tâm lý bất ổn, lời nói đe dọa, ý định trả thù hoặc hành vi chuẩn bị hung khí để kịp thời can ngăn và thông báo cho cơ quan chức năng. Sự can thiệp đúng lúc có thể giúp ngăn chặn một vụ việc nghiêm trọng trước khi hậu quả xảy ra.