Giúp cụ bà đi lạc trên đồi cát ở Quảng Trị trở về với gia đình

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực đồi cát thuộc xã Nam Trạch, Trung tá Nguyễn Mạnh Trường, Phó Trưởng Công an xã Nam Trạch phát hiện một phụ nữ lớn tuổi đang đi bộ một mình, có biểu hiện mệt mỏi, mất phương hướng.

Nhận thấy người phụ nữ cần được hỗ trợ, Trung tá Trường đã tiếp cận, trấn an tinh thần, đồng thời hỏi thăm và xác minh thông tin nhân thân.

Qua trao đổi, Trung tá Trường xác định người phụ nữ là bà Nguyễn Thị Chi. (sinh năm 1953), trú tại xã Bố Trạch.

Bà Ch. cho biết đã rời khỏi nhà từ sáng sớm cùng ngày nhưng sau đó bị lạc và đi đến địa bàn xã Nam Trạch, cách nhà gần 40km.

Trước tình trạng tuổi cao, sức khỏe yếu và mất phương hướng của bà Ch., Trung tá Nguyễn Mạnh Trường đã động viên, chăm sóc và cho bà nghỉ ngơi. Sau đó, anh Trường sử dụng xe máy cá nhân, trực tiếp đưa bà Ch. vượt gần 40km về tận nhà an toàn để gia đình tiếp tục chăm sóc.

Gia đình bà Ch. bày tỏ niềm vui, đồng thời gửi lời cảm ơn đến lực lượng Công an xã Nam Trạch. Trong thư, gia đình ghi nhận sự tận tình, trách nhiệm của cán bộ Công an xã, đặc biệt là Trung tá Nguyễn Mạnh Trường, người đã kịp thời hỗ trợ, đưa bà Ch. trở về đoàn tụ cùng gia đình.