Quảng Trị: Nỗ lực trả lại sự bình yên cho "chim trời" ở Lệ Thủy

Trong cấu trúc đa dạng sinh học, các loài chim hoang dã đóng vai trò là mắt xích quan trọng giúp kiểm soát dịch hại nông nghiệp và duy trì sự cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái đất ngập nước. Tuy nhiên, hoạt động giăng bẫy, săn bắt bằng các phương thức tận diệt diễn ra rải rác ở một số địa bàn đang đe dọa trực tiếp đến quần thể động vật hoang dã.

Lực lượng chức năng phát hiện, tháo dỡ các dụng cụ bẫy bắt, đồng thời ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm

Nhận diện rõ nguy cơ này, Hạt Kiểm lâm Lệ Thủy đã chủ động phối hợp với Công an xã Lệ Thủy cùng Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở ra quân kiểm tra trọng điểm tại khu vực “đồng Lộc An” – một trong những điểm nóng về bẫy, bắt chim cò. Sự phối hợp kịp thời giữa lực lượng chuyên trách và lực lượng bám địa bàn đã giúp phát hiện, tháo dỡ các dụng cụ bẫy bắt, đồng thời ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Lực lượng chức năng ở Lệ Thủy tuyên truyền, vận động người dân thực hiện cam kết "5 Không"

Công tác bảo tồn tài nguyên sinh học chỉ thực sự đạt hiệu quả bền vững khi có sự hưởng ứng và đồng hành của cộng đồng địa phương. Song song với hoạt động tuần tra, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện cam kết "5 Không": Không đặt bẫy – Không săn bắt – Không mua bán – Không vận chuyển – Không tàng trữ các loài chim hoang dã.

Bảo vệ đàn chim hoang hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững tại địa phương.

Việc người dân chủ động cung cấp thông tin vi phạm đã trở thành "cánh tay nối dài" giúp cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả giám sát. Sự phối hợp đồng bộ này không chỉ kịp thời bảo vệ đàn chim hoang dã trước mắt mà còn từng bước hình thành ý thức chung tay bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển xanh và bền vững tại địa phương.