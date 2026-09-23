Bắt giữ đối tượng có nhiều tiền án

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được sự hỗ trợ của Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, xác định Trần Hùng Hậu cùng đồng bọn sử dụng mạng xã hội thực hiện hành vi cho vay lãi nặng, có dấu hiệu tụ tập, sử dụng hung khí nguy hiểm để đòi nợ, hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng.

Tang vật thu giữ tại nơi ở của Trần Hùng Hậu. Ảnh: Tiến Tầm

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự và Công an phường Mỹ Thới tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở (nhà thuê) của Hậu tại khu vực tổ 16, khóm Trung An, phường Mỹ Thới, phát hiện thu giữ 1 khẩu súng ngắn quân dụng dạng ổ quay cùng 6 viên đạn quân dụng, 4 cây dao tự chế... và một số tài liệu có liên quan.

Trong quá trình điều tra xác định: Sau khi chấp hành xong án phạt tù về tội “Cướp giật tài sản” trở về địa phương, do không có nghề nghiệp, nhận thấy một số người dân trên địa bàn phường Mỹ Thới có nhu cầu cần vốn làm ăn, trang trải cuộc sống nên Hậu tổ chức cho vay tiền để lấy lãi.

Bước đầu xác định từ cuối năm 2024 đến nay, Hậu đã cho 9 người vay tiền, với lãi suất dao động từ 01% đến 02%/ngày tương ứng 365% đến 730%/năm, số tiền cho vay khoảng từ 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Ngoài việc trực tiếp đi thu tiền người vay hàng ngày, Hậu còn thuê người khác đi thu tiền lãi của những người vay tiền của Hậu.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.