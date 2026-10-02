Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai gửi thư khen các đơn vị nhanh chóng làm rõ vụ án cướp giật tài sản

Lực lượng chức năng tiến hành thực nghiệm điều tra, dựng lại hiện trường vụ án.

Trước đó, ngày 19/9/2026, Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận tin báo về việc có 2 đối tượng điều khiển xe mô tô thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật tài sản của người dân tại các tuyến đường thuộc phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai, gây hoang mang, phẫn nộ trong dư luận Nhân dân.

Tang vật vụ án do lực lượng chức năng thu giữ.

Mặc dù thông tin, đặc điểm nhận dạng của các đối tượng hạn chế, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng rất liều lĩnh nhưng với tinh thần trách nhiệm, không ngại khó khăn, nguy hiểm, ngày 21/9/2026, Phòng PC02 Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Lào Cai và Công an xã Gia Phú điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng gây án cùng vật chứng của vụ án.

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai gửi thư khen các đơn vị điều tra thành công vụ án cướp giật tài sản.

Nhằm kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ trong công tác điều tra, phá án, đồng chí Đại tá Trịnh Khắc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã gửi thư khen, ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc trên.

Trong thư, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Việc điều tra thành công vụ án là chiến công xuất sắc, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, mưu trí, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ Phòng PC02, Công an phường Lào Cai, Công an xã Gia Phú trong triển khai chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về thực hiện phương án nghiệp vụ xử lý, giải quyết một số tình huống cấp bách, phức tạp khi xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự xã hội.

Qua điều tra, bắt giữ 2 đối tượng gây án góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.