Nhanh chóng làm rõ vụ mất xe ô tô tải tại phường Rạch Giá

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 2/10, Công an phường Rạch Giá tiếp nhận tin báo từ ông Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1993, HKTT: P26 – 66 đường 3/2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về việc bị mất xe ô tô tải.

Theo trình bày gia đình nạn nhân, vào khoảng 14h cùng ngày, em trai ông Hùng điều khiển xe ô tô tải hiệu Suzuki Pro, màu trắng BKS 68C – 109.XX, về đậu trên vỉa hè trước nhà P26 – 66 đường 3/2, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang rồi sau đó đi vào trong nhà nghỉ ngơi nhưng không rút chìa khoá xe, xe không khoá cửa và không người trông coi.

Phương tiện trong vụ việc.

Đến khoảng 15h10 cùng ngày, ông Hùng không thấy xe đậu trên lề đường nên xem lại camera thì phát hiện có một người thanh niên lạ mặt đi lại vị trí xe đậu rồi điều khiển xe đi trên đường 3/2 hướng về đường Phan Thị Ràng, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Phát hiện mất xe nên ông Hùng đến Công an phường Rạch Giá trình báo sự việc. Tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường chỉ đạo Tổ Phòng, chống tội phạm tiến hành xác minh vụ việc và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang nhanh chóng xác minh, truy bắt đối tượng.

Chỉ sau khoảng 1 giờ từ khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Rạch Giá đã làm rõ vụ việc, thu hồi được phương tiện bị mất trộm.

Bước đầu xác định, Võ Công Hiếu (SN 2011, ngụ phường Rạch Giá) khi thấy xe có sẵn chìa khóa và không người trông coi nên đã lén lên xe điều khiển đi. Hiếu khai bản thân thích xe nên đã lái xe đi chứ không có ý định trộm xe.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.