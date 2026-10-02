Hẹn mua xe qua Facebook, người bán bị đẩy xuống đường rồi cướp xe

Ngày 2/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát hình sự vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Hiếu (SN 2008, trú xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng) và Phùng Văn Kim Tiến (SN 2003, trú xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo kết quả điều tra, ngày 25/9, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo của anh L.C.P (SN 2008, trú phường An Cựu, TP Huế) về việc bị cướp xe mô tô Honda Air Blade khi đến giao dịch mua bán xe tại khu vực đường Hòa Minh 4, phường Hòa Khánh vào tối 20/9.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng gây án. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Trước đó, anh P. đăng thông tin bán xe trên Facebook. Sau khi thấy bài đăng, Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt nên rủ Tiến cùng thực hiện. Cả hai thống nhất chọn khu vực vắng người làm địa điểm giao dịch, đồng thời chuẩn bị phương tiện để tẩu thoát.

Khoảng 21h ngày 20/9, Hiếu và Tiến giấu một xe mô tô Exciter tại khu vực số 1 Hòa Minh 7 rồi đi bộ đến điểm hẹn. Khi anh P. đưa xe đến, Hiếu đề nghị chạy thử. Do anh P. yêu cầu đi cùng, Hiếu chở anh P. chạy một vòng rồi quay lại vị trí Tiến chờ sẵn. Tại đây, Hiếu ra hiệu cho Tiến đẩy anh P. xuống xe, sau đó cả hai chiếm đoạt chiếc Honda Air Blade và nhanh chóng tẩu thoát. Hiếu đưa xe về nhà cất giấu.

Đối tượng gây án cùng chiếc xe tang vật. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung rà soát, truy tìm đối tượng gây án. Đến ngày 26/9, lực lượng Công an xác định Hiếu và Tiến là 2 đối tượng thực hiện vụ cướp, nhanh chóng bắt giữ.

Trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cả hai đã khai nhận hành vi. Cơ quan Công an tạm giữ 1 xe mô tô Honda Air Blade màu đen và 1 biển số xe 43AB-068.86.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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