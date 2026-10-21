Bắt 'bố già đường biên'

Ngày 21/10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) bắt giữ 3 đối tượng người Lào liên quan đến chuyên án đấu tranh với đường dây tập kết, mua bán, vận chuyển pháo nổ từ Lào vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 13/9, lực lượng đánh án đã tiến hành phong tỏa, kiểm tra 7 kho hàng tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 1.120 thùng pháo các loại, gồm pháo 49 ống, 36 ống, 9 ống, 186 ống, pháo bi, pháo dây... Tổng trọng lượng tang vật khoảng 30 tấn pháo hoa nổ và pháo nổ.

Lợi dụng đêm tối, thời tiết mưa lũ và địa hình phức tạp, các đối tượng liên quan đã bỏ trốn vào rừng.

Trước tình hình trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan, quyết tâm làm rõ đường dây.

Đến ngày 19/10, tại khu vực bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, lực lượng phối hợp gồm Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng cùng Công an tỉnh Savannakhet đã bắt giữ 3 đối tượng người Lào.

Các đối tượng gồm A Mày (SN 1962), biệt danh “bố già đường biên”; Thạo A Lăm (SN 1983) và Thạo Đỏ (SN 1981). Cả 3 cùng trú tại bản Mỹ Yên - Mã Hạt, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, có liên quan đến vụ tàng trữ trái phép 30 tấn pháo các loại.

Tang vật vụ án. Ảnh: Bộ đội Biên phòng Quảng Trị

Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đây là chuyên án thu giữ pháo các loại có số lượng lớn nhất từ trước đến nay. Quá trình triển khai các biện pháp truy xét, bắt giữ đối tượng được thực hiện bảo đảm an toàn về người và vũ khí, trang bị.

Sau khi thu giữ, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet đã phối hợp tiêu hủy toàn bộ tang vật. Các đơn vị tiếp tục điều tra, xác minh, truy xét những đối tượng người Lào và Việt Nam có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.