Quảng Ngãi quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước

Lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày 2.11, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vừa tìm kiếm, quy tập thêm 8 hài cốt liệt sĩ, trong đó 6 hài cốt được phát hiện trong tỉnh và 2 hài cốt tại nước bạn Lào.

Tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ (còn gọi là Bệnh xá Hố Sâu, giai đoạn 1971 - 1972), thuộc tổ Hố Sâu, thôn Đồng Răm, xã Đặng Thùy Trâm, lực lượng Ban CHQS xã phối hợp với địa phương tiếp tục tìm kiếm, phát hiện và quy tập thêm 2 hài cốt liệt sĩ.

Như vậy, sau 4 ngày triển khai tìm kiếm (từ ngày 30.10 đến 2.11), tại khu vực này, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Các hài cốt được phát hiện kèm theo nhiều di vật như tăng, vải dù, võng bộ đội, dây su, áo thun, đèn pin, dao găm, cúc áo và các vật dụng sinh hoạt. Một số hài cốt còn răng, ống xương chân dài và các mảnh xương, tạo cơ sở quan trọng phục vụ công tác lấy mẫu, xác minh thông tin và xác định danh tính liệt sĩ.

Các vị trí tìm kiếm tại khu vực Bệnh xá Đức Phổ được xác định trên cơ sở thông tin do nhân chứng lịch sử cung cấp. Trước đó, ngày 21.10, UBND xã Đặng Thùy Trâm tổ chức khảo sát, khoanh vùng tìm kiếm tại 3 địa điểm từng là bệnh xá trong thời chiến, với số lượng dự kiến từ 15 - 16 phần mộ. Riêng khu vực Bệnh xá Hố Sâu được xác định có khoảng 7 phần mộ.

Cũng trong đợt này, tại thôn Văn Minh, xã Sa Loong, lực lượng Ban CHQS xã tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sau khi gia đình ông Lê Quang Anh phát hiện xương và một số di vật nghi của bộ đội trong quá trình thi công nhà ở.

Qua kiểm tra, mở rộng phạm vi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều mảnh xương, một bình tông, mảnh tăng bộ đội và thanh sắt nghi là dao găm hoặc lưỡi lê.

Sau khi quy tập, các hài cốt liệt sĩ được đưa vào quách để bảo quản, thực hiện các nghi thức theo quy định. Các địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch mở rộng phạm vi tìm kiếm, quyết tâm đưa thêm hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Đội K53, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào

Ở nước ngoài, Đại tá Lê Công Khoa, Đội trưởng Đội K53, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tại khu vực rừng thuộc huyện Samackhixay, tỉnh Attapeu (Lào), Đội K53 tiếp tục phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tìm kiếm và phát hiện thêm 2 hài cốt liệt sĩ tại tọa độ 39-90.2.

Kết quả này nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm tại khu vực từ khi đơn vị xuất quân thực hiện nhiệm vụ lên 6 hài cốt.

Theo Đại tá Trịnh Công Sơn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi, từ khi triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” đến nay, tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 66 hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng kết hợp sử dụng thiết bị chuyên dụng với phương pháp đào tìm thủ công; chú trọng khảo sát, khoanh vùng, xác minh thông tin nhân chứng và kiểm tra các địa điểm có dấu tích chiến tranh, từng bước đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.