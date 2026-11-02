Thu hồi 453 khẩu súng qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 651/KH-BCH ngày 30/9/2025 của Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh về tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh, từ ngày 15/10/2025, các đơn vị đồn biên phòng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đồng loạt ra quân triển khai công tác tuyên truyền, vận động.

Các cán bộ, chiến sĩ của các đồn biên phòng tiến hành kiểm tra các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trước khi bàn giao.

Qua triển khai thực hiện, các đồn biên phòng đã chủ trì, phối hợp thành lập 13 điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; xây dựng 26 bản tin; tổ chức tuyên truyền tập trung 172 buổi với 12.244 lượt người nghe; tuyên truyền cá biệt 117 lần với 136 lượt người. Toàn tỉnh có 17.405 hộ dân ký cam kết không tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Quá trình tuyên truyền, vận động, nhân dân đã tự giác giao nộp, giúp lực lượng chức năng thu hồi 453 khẩu súng các loại, gồm 53 khẩu súng hơi PCP, 284 khẩu súng kíp, 118 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng thể thao; 44 nòng súng, 6 kích điện, 2 bơm khí nén, 100 viên đạn chì, 1 viên đạn K56, 1 chiếc nỏ.

Các cán bộ, chiến sĩ của các đồn biên phòng ký cam kết trước khi bàn giao.

Thời gian tới, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tàng trữ, sử dụng trái phép; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.