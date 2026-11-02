Philippines bắt giữ thủ lĩnh đường dây lừa đảo xuyên quốc gia JP Dragon

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Cảnh sát và các nhân viên cơ quan nhập cư Philippines đã bắt giữ Yoshitaka Yamamoto (57 tuổi) vào ngày 31.10 tại thành phố Cabanatuan, tỉnh Nueva Ecija, phía Bắc thủ đô Manila.

Việc bắt giữ được thực hiện theo lệnh trục xuất ban hành ngày 18.7.2023, phù hợp với chỉ thị của Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos Jr. về tăng cường thực thi luật di trú và truy bắt người nước ngoài đang lẩn trốn.

Theo Cục Di trú Philippines (BI), Yamamoto bị truy nã về các tội lừa đảo, trộm cắp và cố ý trộm cắp theo lệnh bắt giữ do Tòa án sơ thẩm Fukuoka ban hành ngày 27.12.2022.

Ông Rendell Ryan D. Sy, Trưởng đơn vị truy bắt tội phạm bỏ trốn (FSU) thuộc BI, cho biết Yamamoto được cho là nhân vật quyền lực thứ hai trong JP Dragon - tổ chức tội phạm hoạt động phần lớn tại khu vực Metro Manila.

Sau khi Ryuji Yoshioka, kẻ bị tình nghi là thủ lĩnh trước đó, bị bắt tại Philippines vào tháng 6 năm ngoái, Yamamoto đã trở thành thủ lĩnh của đường dây này.

Theo các nhà điều tra, JP Dragon có liên quan đến những đường dây lừa đảo qua điện thoại tinh vi và các hoạt động trộm cắp trên khắp châu Á. Các thành viên thường giả danh cảnh sát để lừa nạn nhân là người cao tuổi giao nộp thẻ ATM và thông tin tài khoản ngân hàng.

Giới chức Nhật Bản nghi ngờ tổ chức này đã lừa đảo khoảng 250 nạn nhân, chiếm đoạt tổng cộng khoảng 900 triệu yên kể từ năm 2019.

Đáng chú ý, JP Dragon cũng được cho là có liên hệ với nhóm tội phạm mang tên "Luffy" - tổ chức từng thực hiện các vụ lừa đảo và cướp tài sản trên khắp Nhật Bản trong giai đoạn 2021-2023. Các thành viên chủ chốt của nhóm này đã bị bắt giữ tại Philippines trong chiến dịch tăng cường trấn áp tội phạm lừa đảo viễn thông của cảnh sát nước này.

Yamamoto hiện bị giam giữ tại Cục Di trú Philippines để chờ hoàn tất thủ tục trục xuất.

Trong tuyên bố ngày 1.11, Ủy viên BI Joel Anthony M. Viado nhấn mạnh Philippines sẽ không dung túng cho việc người nước ngoài lợi dụng lãnh thổ nước này làm nơi lẩn trốn.

Ông Viado khẳng định: “Philippines không phải và sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ trốn truy nã nước ngoài. Chúng tôi sẽ truy tìm, bắt giữ và bảo đảm họ phải chịu hậu quả vì vi phạm pháp luật của chúng tôi”.

BI cam kết duy trì phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế để ngăn chặn tội phạm xuyên quốc gia.