Cảnh giác chiêu trò lừa đảo 'khui ngọc trai trúng thưởng'

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok xuất hiện hình thức lừa đảo thông qua các buổi livestream “khui ngọc trai trúng thưởng”.

Đối tượng lợi dụng tâm lý tò mò, mong muốn nhận được phần thưởng có giá trị lớn từ số tiền bỏ ra ban đầu không nhiều để dẫn dụ người dân tham gia, từng bước chiếm đoạt tài sản.

Ban đầu, các đối tượng tổ chức hoặc sử dụng các buổi phát trực tiếp giới thiệu hoạt động khui ngọc trai.

Đồng thời, mời người xem mua những gói tham gia với mức giá từ vài trăm nghìn đồng.

Để thu hút người xem, chúng quảng cáo về cơ hội tìm được ngọc trai quý hiếm, có giá trị cao.

Đáng chú ý, các đối tượng lừa đảo hứa hẹn sẽ thu mua lại nếu người tham gia nhận được viên ngọc đạt tiêu chuẩn.

Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo chiêu trò “khui ngọc trai trúng thưởng”. (Ảnh: CAHY).

Sau khi người dân chuyển tiền tham gia, đối tượng thông báo đã khui được viên ngọc có giá trị lớn, thậm chí đưa ra mức định giá lên tới hàng tỷ đồng.

Tuy nhiên, để nhận được khoản tiền được hứa hẹn, người tham gia lại bị yêu cầu chuyển thêm tiền với nhiều lý do như: bổ sung giá trị gói sản phẩm, nộp phí quy đổi tiền tệ hoặc hoàn tất thủ tục nhận thưởng…

Nhằm tạo lòng tin với người chơi, các đối tượng có thể sử dụng các hình ảnh giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã QR và những bình luận khoe trúng thưởng nhằm tạo cảm giác chương trình có thật.

Khi người tham gia không tiếp tục chuyển tiền, đối tượng có thể tìm cách né tránh, chặn liên lạc hoặc biến mất.

Bản chất của thủ đoạn này là dùng lời hứa về một khoản tiền thưởng rất lớn để khiến nạn nhân liên tục bỏ thêm tiền, dù chưa có căn cứ xác thực về giá trị giải thưởng và khả năng chi trả.

Nhằm phòng tránh bị lừa đảo, người dân không chuyển tiền tham gia các chương trình quay thưởng, khui ngọc trai hoặc nhận quà trên mạng xã hội khi chưa xác minh rõ đơn vị tổ chức, điều kiện tham gia và tính xác thực của chương trình.

Tuyệt đối không chuyển thêm tiền để nhận khoản thưởng được hứa hẹn khi xuất hiện các yêu cầu bất thường như nộp phí, đóng thuế, bổ sung tiền hoặc hoàn tất thủ tục.

Không vội tin những hình ảnh, video, hóa đơn chuyển khoản hoặc bình luận khoe trúng thưởng; cần kiểm tra thông tin từ các nguồn độc lập, đáng tin cậy.

Không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm cho các tài khoản mạng xã hội không rõ danh tính.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần dừng ngay việc chuyển tiền, lưu giữ tin nhắn, hình ảnh, video, thông tin tài khoản nhận tiền và chứng từ giao dịch.

Ngoài ra, người dân kịp thời liên hệ ngân hàng nếu đã chuyển tiền và trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết.