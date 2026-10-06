Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức Lễ khai giảng chương trình liên kết đào tạo cử nhân Kinh doanh với Đại học Waikato

Chương trình liên kết đào tạo cử nhân đáp ứng nhu cầu nhân lực mới

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân gửi lời chúc mừng tới các tân cử nhân đã chính thức trở thành một phần của cộng đồng Đại học Waikato và Đại học Kinh tế Quốc dân. Đây cũng là lễ khai giảng khóa 6 chương trình Cử nhân Kinh doanh, chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng và Kinh doanh số, do Đại học Waikato và Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp đào tạo.

PGS.TS Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân phát biểu tại Lễ khai giảng

Theo PGS.TS Bùi Đức Thọ, Đại học Waikato và Đại học Kinh tế Quốc dân là hai cơ sở giáo dục được biết đến với chất lượng học thuật xuất sắc, tinh thần đổi mới sáng tạo và sự gắn kết quốc tế. Kinh doanh số và Quản trị chuỗi cung ứng là các chương trình đào tạo chủ lực của hai đại học, đồng thời cũng là những lĩnh vực đào tạo đang dẫn đầu xu hướng của thị trường lao động.

Sự hợp tác giữa hai đại học không chỉ mang đến cho sinh viên một văn bằng được công nhận trên toàn cầu, mà còn tạo cơ hội để các tân cử nhân góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứng và kinh doanh số tại Việt Nam.

"Gửi tới 64 em sinh viên khóa 6, khi chúng ta cùng bắt đầu hành trình học tập này, chúng tôi cam kết mang đến cho các em trải nghiệm học tập chất lượng cao với sự hỗ trợ tận tình. Chương trình được thiết kế nhằm trang bị cho các em cả kiến thức và kỹ năng thực tiễn, chuẩn bị hành trang để các em trở thành những nhà lãnh đạo và chuyên gia trong lĩnh vực đã lựa chọn. Tôi mong các em luôn cởi mở đón nhận những ý tưởng mới và nắm bắt mọi cơ hội đến với mình.", PGS.TS Bùi Đức Thọ nhấn mạnh

Sinh viên xuất sắc được trao học bổng tại Lễ khai giảng

Giáo dục là cầu nối gắn kết thế hệ trẻ Việt Nam – New Zealand

Cùng phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam, bà Caroline Rachel Beresford gửi lời chúc mừng tới các tân cử nhân và cho rằng buổi Lễ khai giảng hôm nay diễn ra vào một thời điểm đặc biệt trong quan hệ New Zealand – Việt Nam.

Theo bà, năm 2025, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong đó, trọng tâm của mối quan hệ đối tác này là sự gắn kết giữa nhân dân hai nước, và chương trình này là một minh chứng khi kết nối các cơ sở giáo dục, tạo cơ hội cho người trẻ và xây dựng những tình bạn vượt xa phạm vi lớp học.

Bà Caroline Rachel Beresford cho biết, Đại sứ quán New Zealand tự hào hỗ trợ sự hợp tác này, và bà hy vọng rằng, như nhiều thế hệ sinh viên tốt nghiệp trước, thế hệ các tân cử nhân khóa 6 hôm nay sẽ trở thành một phần của mạng lưới giao lưu nhân dân ngày càng phát triển giữa hai nước.

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Bà cũng ghi nhận và biểu dương sự cam kết bền bỉ của cả hai trường đối với chương trình chất lượng cao. Đồng thời cho rằng chương trình kết hợp thế mạnh của hai cơ sở giáo dục, giúp sinh viên được thụ hưởng nền giáo dục của Đại học Waikato trong môi trường học thuật và cộng đồng của NEU.

Theo bà, khi tham gia chương trình liên kết đào tạo cử nhân Kinh doanh, đây là giai đoạn các tân cử nhân không chỉ tích lũy kiến thức mà còn trở thành những người có tư duy độc lập: biết đặt câu hỏi, đón nhận những góc nhìn mới và chịu trách nhiệm về việc học của chính mình. Với sự đồng hành của các thầy cô giáo xuất sắc và đội ngũ cán bộ tận tâm tại Đại học Waikato và Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU), bà bày tỏ niềm tin rằng đây sẽ là một hành trình vừa nhiều thử thách, vừa mang lại những thành quả xứng đáng.

Bà Caroline Rachel Beresford, Đại sứ New Zealand phát biểu tại Lễ khai giảng

Theo bà Caroline Rachel Beresford, Việt Nam đang trải qua quá trình chuyển đổi nhanh chóng về kinh tế và công nghệ, đồng thời đặt ra những mục tiêu mới cho tương lai. Điều này đặt ra yêu cầu về một thế hệ trẻ mới có năng lực, tư duy quốc tế và khả năng thích ứng, và tân cử nhân có mặt tại đây hôm nay sẽ có những đóng góp quan trọng.

"Bằng việc kết hợp những nhu cầu đang thay đổi của Việt Nam về đổi mới sáng tạo, số hóa và kinh doanh quốc tế với thế mạnh của nền giáo dục New Zealand về sáng tạo, giải quyết các vấn đề thực tiễn và tư duy độc lập, chương trình này sẽ trang bị cho các em hành trang để thành công trên thị trường lao động đầy cạnh tranh và đóng góp thiết thực cho tương lai của Việt Nam", bà Caroline Rachel Beresford chia sẻ

Đại sứ quán New Zealand tự hào hỗ trợ sự hợp tác này, và bà Caroline Rachel Beresford hy vọng trong thời gian theo học chương trình, các tân cử nhân không chỉ được thụ hưởng một nền giáo dục xuất sắc mà còn hiểu sâu sắc hơn về New Zealand và trở thành một phần của sự gắn kết ngày càng phát triển giữa hai nước.

Tìm thấy hướng đi mới với Quản lý Chuỗi cung ứng và Kinh doanh số

Đại diện tân cử nhân, em Đỗ Hà Ngân, lớp SCM6 bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện cho các tân sinh viên của chương trình liên kết quốc tế Waikato tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Em Đỗ Hà Ngân, lớp SCM6, đại diện 64 tân cử nhân phát biểu tại Lễ khai giảng

Theo Đỗ Hà Ngân, sau khi không trúng tuyển nguyện vọng mơ ước, nữ sinh may mắn thay đã biết đến chương trình liên kết quốc tế tại NEU, nơi có cơ hội được học cả Quản lý Chuỗi cung ứng và Kinh doanh số, hai lĩnh vực rất có tiềm năng phát triển không chỉ tại Việt Nam mà còn trên thị trường quốc tế.

Để tìm hiểu và quyết định theo học chương trình, Đỗ Hà Ngân cho biết chỉ có khoảng một tháng trước thời hạn đăng ký. Nữ sinh đã nhiều lần chỉnh sửa bài luận, tập luyện phỏng vấn và chuẩn bị cho cơ hội mới. Những nỗ lực đó giúp Ngân nhận được học bổng 50% của chương trình.

Với khởi đầu này, Hà Ngân bày tỏ hy vọng trong những năm học tại chương trình liên kết đào tạo cử nhân không chỉ mang lại một tấm bằng, mà còn giúp bản thân và các bạn sinh viên dám bước ra khỏi vùng an toàn, sẵn sàng bước sang một chương mới của cuộc đời.

Lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai giảng cùng các tân cử nhân khóa 6 chương trình liên kết đào tạo cử nhân Kinh doanh