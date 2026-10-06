128 học viên tốt nghiệp đào tạo Tiểu đội trưởng bộ binh

Sau 3 tháng huấn luyện theo chương trình của Cục Quân huấn - Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu), 128 học viên được trang bị kiến thức cơ bản về công tác quản lý bộ đội, chính trị tư tưởng; sử dụng vũ khí, khí tài; thực hành chiến thuật cá nhân, tổ, tiểu đội và phương pháp, tác phong công tác của người Tiểu đội trưởng.

Học viên Tiểu đội trưởng bộ binh khóa 46 thực hiện động tác hôn quân kỳ.

Thủ trưởng Trung tâm Huấn luyện 334 trao Giấy khen tặng các học viên có thành tích cao trong đào tạo Tiểu đội trưởng bộ binh khóa 46.

Quá trình đào tạo, Trung tâm chú trọng đổi mới phương pháp huấn luyện, phát huy tính chủ động, tự học, tự rèn của học viên. Kết quả, 100% học viên hoàn thành nhiệm vụ khóa học, đạt khá, giỏi; trong đó 12 đồng chí đạt loại giỏi, chiếm 9,37%; 116 đồng chí đạt loại khá. Đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thủ trưởng Trung tâm trao Bằng tốt nghiệp và quân hàm cho các đồng chí học viên tốt nghiệp.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thượng tá Vũ Việt Dũng, Chỉ huy trưởng Trung tâm Huấn luyện 334 biểu dương thành tích của các học viên; yêu cầu sau khi tốt nghiệp tiếp tục rèn luyện, vận dụng hiệu quả kiến thức được trang bị, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, tác phong công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ trên cương vị mới.

Dịp này, Trung tâm khen thưởng 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong khóa học.