TPHCM nhiều kỳ vọng khi triển khai dạy tiếng Anh tích hợp cho trẻ mầm non

Trường Mầm non 19/5 Thành phố, một trong những trường thí điểm Chương trình tiếng Anh tích hợp từ năm học 2026-2027. Ảnh: Phương Nhi

Lấy ý kiến nhiều lần để phụ huynh cân nhắc kỹ

Ngay sau khi TPHCM cho phép triển khai thí điểm chương trình tiếng Anh tích hợp ở bậc mầm non, các trường được lựa chọn đã bắt đầu khảo sát, lấy ý kiến phụ huynh.

Tại Trường Mầm non Thành phố (phường Xuân Hoà, TPHCM), công tác chuẩn bị đã được thực hiện từ nhiều tháng trước. Nhà trường từng khảo sát sơ bộ để nắm nhu cầu của phụ huynh, qua đó ước lượng số trẻ có khả năng tham gia và chủ động phương án tổ chức lớp.

Theo bà Hồ Thu Thảo, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thành phố, sau khi UBND TPHCM cho phép thí điểm, trường tiếp tục lấy ý kiến chính thức của phụ huynh và dự kiến mỗi khối lớp 3-4 tuổi, 4-5 tuổi và 5-6 tuổi sẽ có một lớp tích hợp.

Phụ huynh được cung cấp phiếu đăng ký tham gia hoặc không tham gia chương trình. Theo nhà trường, những phụ huynh đồng ý cho con tham gia khá hào hứng, số lượng đăng ký bước đầu đáp ứng nhu cầu tổ chức lớp. Mỗi lớp tích hợp dự kiến có 25-30 trẻ.

“Phụ huynh ở trường hiểu về tích hợp, vì nhiều phụ huynh có con học tích hợp ở cấp học trên nên cũng hiểu về chương trình và có những phụ huynh rất thích”, bà Thảo cho biết.

Tại Trường Mầm non 19/5 Thành phố (phường Tân Định, TPHCM), sự quan tâm của phụ huynh cũng khá rõ nét. Qua khảo sát sơ bộ, hơn 110 trẻ thuộc cả ba khối 3-4 tuổi, 4-5 tuổi và 5-6 tuổi có phụ huynh đồng ý cho con tham gia chương trình.

Theo cô Mai Yến Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non 19/5 Thành phố, dù chương trình tiếng Anh tích hợp đã được triển khai ở bậc phổ thông tại TPHCM nhiều năm, đây vẫn là mô hình mới đối với trẻ mầm non và phụ huynh. Do đó, nhà trường đã thực hiện khảo sát nhiều lần để phụ huynh có thời gian tìm hiểu và cân nhắc. Đến nay, trường đã tổ chức 3 lần khảo sát ý kiến.

Nhu cầu cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm cũng là một trong những lý do khiến chương trình nhận được sự quan tâm của phụ huynh. Theo lãnh đạo Trường Mầm non Thành phố, trường chưa từng tổ chức lớp tiếng Anh ở bậc nhà trẻ nhưng nhiều phụ huynh khi được lấy ý kiến về Chương trình tiếng Anh tích hợp đã bày tỏ mong muốn con được làm quen với tiếng Anh từ nhỏ.

Kỳ vọng trẻ có thể phản xạ với tiếng Anh từ sớm

Một số phụ huynh cho rằng việc có thêm môi trường tiếng Anh tích hợp sẽ mang đến nhiều lựa chọn hơn, nhất là khi các trường song ngữ (trường tư thục) đã tổ chức cho trẻ tiếp xúc với tiếng Anh từ sớm.

Tuy nhiên, mục tiêu mà nhà trường hướng tới không chỉ là giúp trẻ nhớ thêm từ vựng hay câu tiếng Anh, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để trẻ mạnh dạn sử dụng ngôn ngữ này trong những tình huống quen thuộc.

“Chúng tôi hy vọng khi chương trình tiếng Anh tích hợp được triển khai vào trường, những bé tham gia chương trình sau đó có thể giao tiếp tiếng Anh ngay trong trường mầm non. Trẻ sẽ mạnh dạn hơn, khi được hỏi bằng tiếng Anh có thể trả lời, phản ứng với tiếng Anh nhanh nhạy và có thể chào bằng tiếng Anh trong lớp học”, bà Thảo chia sẻ.

Đây cũng là tinh thần được đặt ra trong kế hoạch thí điểm của Sở GD&ĐT TPHCM: tạo nền tảng ban đầu về năng lực giao tiếp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, góp phần thực hiện mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT TPHCM, chương trình được thí điểm trong 3 năm, từ năm học 2026-2027 đến hết giai đoạn 2026-2029, dành cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập đủ điều kiện.

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh là tự nguyện và đồng thuận của cha mẹ trẻ. Chương trình cũng phải bảo đảm công khai, minh bạch, không vì lợi nhuận, không sử dụng ngân sách nhà nước, đồng thời bảo đảm chất lượng giáo dục và quyền lợi của trẻ.

Bên trong một lớp học tại Trường Mầm non 19/5 Thành phố. Ảnh: Phương Nhi

Các trường phải công khai chương trình, tài liệu, học liệu, thời lượng, phương thức tổ chức, mức thu và các khoản chi phí liên quan để phụ huynh có đầy đủ thông tin trước khi quyết định. Đặc biệt, chương trình thí điểm không được ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non hiện hành. Trẻ không tham gia chương trình vẫn phải được bảo đảm đầy đủ quyền lợi về học tập, chăm sóc và giáo dục.

Nội dung dạy học bám sát Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo được ban hành theo Thông tư 50/2020/TT-BGDĐT. Thay vì tách tiếng Anh thành một hoạt động học tập độc lập, chương trình được tổ chức theo hình thức tích hợp thông qua các hoạt động làm quen với Toán, ngôn ngữ và khám phá thế giới xung quanh. Trẻ 3-4 tuổi và 4-5 tuổi dự kiến có 4 hoạt động/tuần; trẻ 5-6 tuổi có 6 hoạt động/tuần. Thời lượng được thiết kế theo đặc điểm tâm sinh lý của từng độ tuổi. Tài liệu, học liệu sử dụng trong chương trình phải bảo đảm tính khoa học, hệ thống, phù hợp lứa tuổi và phương pháp giáo dục hiện đại như học qua chơi, học qua dự án, lấy trẻ làm trung tâm.

Sau 3 năm, TPHCM sẽ tổng kết, đánh giá chương trình, học liệu, mô hình tổ chức và cơ chế tài chính để làm cơ sở đề xuất phương án triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Giáo viên nước ngoài và nhân viên học vụ tham gia giảng dạy, hỗ trợ do đơn vị cung cấp chương trình bố trí và phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Về kinh phí, việc thu và tổ chức các khoản thu dịch vụ thí điểm được thực hiện theo Công văn số 10004/SGDĐT-KHTC ngày 23/9/2026 của Sở GD&ĐT TPHCM về triển khai, hướng dẫn tổ chức các khoản thu dịch vụ ngoài học phí năm học 2026-2027 tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập.