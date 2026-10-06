Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe cho hơn 500 học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh

Tuyên truyền, giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh.

Tại buổi truyền thông, học sinh được cung cấp những kiến thức phù hợp với lứa tuổi về đặc điểm tâm sinh lý tuổi vị thành niên; cách chăm sóc, giữ gìn, vệ sinh cơ thể và vệ sinh cơ quan sinh sản; các vấn đề học sinh thường gặp trong độ tuổi vị thành niên; nhận biết và phòng tránh các hành vi xâm hại tình dục; kỹ năng bảo vệ bản thân, xử lý tình huống có nguy cơ mất an toàn và tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, nhân viên y tế khi cần thiết; trao đổi, tư vấn và giải đáp những câu hỏi thực tế của học sinh liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh sản, tâm lý tuổi dậy thì...

Hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hình thành kỹ năng tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho học sinh. Qua đó, góp phần phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, xâm hại tình dục và những vấn đề sức khỏe có thể ảnh hưởng đến tương lai của trẻ vị thành niên.