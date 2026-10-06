Trường Tiểu học Ngô Gia Tự hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026

Học sinh hào hứng tham gia các hoạt động tại chương trình. Ảnh: M.A

Chương trình là dịp để cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Ngô Gia Tự, phân hiệu Nguyễn Thái Học cùng lan tỏa tinh thần học tập thường xuyên, suốt đời, từng bước xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực.

Thông qua các hoạt động gần gũi, chương trình hướng đến khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, khuyến khích học sinh chủ động tìm tòi, khám phá tri thức và hình thành thói quen tự học.

Tại buổi lễ, học sinh hào hứng tham gia nhiều hoạt động thiết thực như: phát biểu hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời, giới thiệu cuốn sách “Trái tim của điều kỳ diệu”, kể chuyện về Bác Hồ và giao lưu đố vui tìm hiểu truyện cổ tích. Mỗi hoạt động mang lại một trải nghiệm riêng, giúp việc đọc sách và tiếp thu kiến thức trở nên sinh động, gần gũi hơn.

Đặc biệt, hoạt động giới thiệu sách tạo không gian cho học sinh chia sẻ những tác phẩm hay, câu chuyện ý nghĩa, từ đó lan tỏa văn hóa đọc trong nhà trường. Qua những câu chuyện về Bác Hồ và các tác phẩm văn học, các em có thêm cơ hội tiếp cận các giá trị nhân văn, rèn luyện kỹ năng ứng xử, tinh thần hiếu học và ý thức noi theo những tấm gương sáng.

Phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” cùng hoạt động “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” cũng góp phần đưa việc đọc sách trở thành thói quen hằng ngày, gắn liền với quá trình học tập, rèn luyện của học sinh. Qua đó, nhà trường từng bước bồi đắp văn hóa đọc, giúp học sinh chủ động tiếp nhận tri thức từ sách báo và những câu chuyện đẹp trong cuộc sống.

Thông qua lễ hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, Trường Tiểu học Ngô Gia Tự mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu học đến từng học sinh. Mỗi ngày đến trường không chỉ để tiếp thu kiến thức, mà còn là cơ hội để các em đọc thêm một trang sách, biết thêm một điều hay và rèn luyện những thói quen tốt.

Đây chính là nền tảng xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, nơi tinh thần tự học được nuôi dưỡng từ những điều giản dị nhất.