IECEE 2026: Giáo dục trước những yêu cầu mới của AI

IECEE 2026 bàn về tiếng Anh - công nghệ

Theo nội dung chương trình, IECEE 2026 tập trung vào các vấn đề đặt ra đối với giáo dục trong quá trình chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Một trong những chủ đề được quan tâm là mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

TS. Vincent Leow, Phó Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Efekta (Vương quốc Anh), sẽ trình bày về khả năng ứng dụng công nghệ và AI để mở rộng năng lực dạy và học tiếng Anh.

Phát triển kỹ năng phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế là một trong những nội dung được đề cập tại Hội nghị (Ảnh minh họa).

Nội dung chuyên đề đề cập việc sử dụng công nghệ hỗ trợ giáo viên trong chuẩn bị bài giảng, thiết kế hoạt động học tập, đánh giá và luyện tập cá nhân hóa. Công nghệ được nhìn nhận là công cụ hỗ trợ thay vì thay thế giáo viên, trong khi giáo viên vẫn giữ vai trò quan trọng về phương pháp sư phạm, tạo động lực học tập, phán đoán chuyên môn và kết nối với người học.

Năng lực tiếng Anh cũng được đặt trong mối quan hệ với khả năng tiếp cận tri thức khoa học, nghiên cứu, công nghệ và giáo dục đại học toàn cầu, qua đó góp phần nâng cao khả năng hợp tác và cạnh tranh quốc tế của nguồn nhân lực Việt Nam.

AI đặt ra yêu cầu mới với nguồn nhân lực

Một nhóm nội dung đáng chú ý khác tại IECEE 2026 là mối quan hệ giữa năng lực người học và yêu cầu của thị trường lao động khi AI ngày càng được sử dụng trong công việc.

TS. Paul Julian Bennett, Giám đốc Điều hành Khối Marketing và Tuyển sinh, Trường Đại học Anh quốc Việt Nam, sẽ giới thiệu kết quả khảo sát về kỳ vọng của nhà tuyển dụng đối với năng lực số và kỹ năng AI của nguồn nhân lực trẻ.

Chuyên đề tập trung phân tích những yêu cầu mới từ thị trường lao động, đồng thời đề cập khoảng cách giữa yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực của sinh viên mới tốt nghiệp trong bối cảnh kỷ nguyên số.

Trong khi đó, GS. Rick Bennett, Phó Hiệu trưởng kiêm Phó Chủ tịch Trường Đại học Anh quốc Việt Nam, tập trung vào yêu cầu về năng lực trong kỷ nguyên AI. Bên cạnh chuyên môn, những năng lực được đề cập gồm khả năng phán đoán, giao tiếp, thích ứng, sáng tạo và năng lực văn hóa.

Một nội dung khác do TS. Nguyễn Sung, Phó Tổng Giám đốc Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ, Tập đoàn Nguyễn Hoàng, trình bày là “NHG AI-First: Khung tư duy hệ thống cho chính sách công nghệ trong giáo dục Việt Nam”.

IECEE 2026 tập trung vào những yêu cầu mới đối với giáo dục và nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số.

Chuyên đề tập trung vào mối liên hệ giữa đầu tư công nghệ, năng lực giáo viên, dữ liệu và chính sách hỗ trợ chuyển đổi, qua đó tiếp cận ứng dụng công nghệ trong giáo dục từ góc độ hệ thống.

Giáo dục nghề nghiệp gắn với hệ sinh thái việc làm

Bên cạnh giáo dục phổ thông và giáo dục đại học, IECEE 2026 cũng đề cập mối liên hệ giữa giáo dục nghề nghiệp với nhu cầu của nền kinh tế.

Chủ đề “Giáo dục nghề nghiệp trong hệ sinh thái nguồn nhân lực số” tập trung vào các nội dung như kỹ năng tương lai, nền tảng và học liệu số, hồ sơ năng lực số, AI và hợp tác giữa cơ sở giáo dục với doanh nghiệp.

Các nội dung tại Hội nghị cho thấy yêu cầu đối với giáo dục không chỉ dừng ở việc trang bị kiến thức chuyên môn, mà ngày càng gắn với năng lực số, khả năng sử dụng AI, ngoại ngữ, kỹ năng thích ứng và đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động.