Thiếu ngủ triền miên, Nhật Bản tổ chức cuộc thi tìm người ngủ giỏi nhất

Các thí sinh tham gia cuộc thi “Matt Race” nhằm xác định ai là người có khả năng ngủ tốt nhất. Ảnh minh hoạ: PR Times

Theo tờ Yomiuri, cuộc thi mang tên “Matt Race” diễn ra ngày 5/10, do hãng sản xuất đệm Koala Mattress tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức về giấc ngủ tại Nhật Bản - quốc gia có thời lượng ngủ trung bình thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Khác với những cuộc thi thông thường, tại “Matt Race”, các thí sinh không phải chạy, nhảy hay thực hiện bất kỳ động tác nào. Họ chỉ cần nằm trên những chiếc đệm êm ái, thư giãn và cố gắng chìm vào giấc ngủ trong thời gian tối đa 90 phút.

Để xác định ai là người “ngủ giỏi” nhất, ban tổ chức đã sử dụng thiết bị theo dõi sóng não gắn trên đầu từng thí sinh. Hệ thống đánh giá ba yếu tố gồm độ sâu và chất lượng giấc ngủ, thời gian cần để chìm vào giấc ngủ và mức độ ổn định của giấc ngủ trong suốt cuộc thi. Các chỉ số sau đó được tổng hợp thành một điểm số riêng, và người có tổng điểm cao nhất giành chiến thắng.

Khoảng 75 thí sinh, cả nam và nữ, ở độ tuổi từ 20 đến 50, được chia thành ba lượt thi, mỗi lượt khoảng 25 người. Khi đèn trong phòng được hạ xuống và tín hiệu “chúc ngủ ngon” vang lên, cuộc đua chính thức bắt đầu.

Một số thí sinh dường như chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng “vào giấc”. Không gian xa lạ, máy quay và những hoạt động diễn ra xung quanh khiến một số người khó thư giãn.

Ban tổ chức thậm chí yêu cầu các thí sinh không cố tình thức khuya hoặc thiếu ngủ trước cuộc thi để tạo lợi thế. Người tham gia được kỳ vọng đến trong tình trạng sức khỏe tương đối tốt và đã nghỉ ngơi đầy đủ, dù việc này chủ yếu dựa trên thông tin tự khai báo.

Giải thưởng cũng được thiết kế theo cách khá đặc biệt. Mức giải nhất 2,22 triệu yen lấy cảm hứng từ “Zzz” - ký hiệu quen thuộc dùng để biểu thị trạng thái đang ngủ, trong đó chữ “Z” được liên tưởng về mặt hình ảnh với số 2. Người về nhì nhận 220.000 yen.

Một số thí sinh thừa nhận tiền thưởng là động lực khiến họ đăng ký. Một người khác cho biết ngày sinh của mình là 22/2, vì vậy đặc biệt thích thú khi con số 2 xuất hiện dày đặc trong cuộc thi.

Số người muốn tham gia “Matt Race” cũng gây bất ngờ. Ban tổ chức cho biết tỷ lệ giữa số hồ sơ đăng ký và số suất dự thi vượt 800:1.

Theo ông Riichiro Nakama, Giám đốc sáng tạo của Koala Sleep Japan, Nhật Bản thường bị coi là đất nước thiếu ngủ, trong khi người dân lại nổi tiếng cần cù.

Theo số liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), năm 2021, người Nhật Bản ngủ trung bình 7 giờ 24 phút mỗi ngày - mức thấp nhất trong số các nước thành viên OECD. Các chuyên gia cho rằng thời gian làm việc và đi lại kéo dài, cùng nhịp sống về đêm sôi động, là những nguyên nhân góp phần khiến người Nhật ngủ ít.

Một đại diện của Koala Mattress tại Australia cho rằng trong xã hội Nhật Bản, mọi người thường hy sinh thời gian nghỉ ngơi để đáp ứng yêu cầu công việc và trách nhiệm gia đình.

Ban tổ chức hy vọng cuộc thi vừa mang lại trải nghiệm thú vị, vừa khiến mọi người quan tâm hơn đến giấc ngủ. Với các thí sinh, ít nhất đây cũng là một trong những cuộc thi hiếm hoi mà càng ngủ ngon, họ càng có cơ hội mang tiền thưởng về nhà.

Thí sinh Chisato Honda, 32 tuổi, chia sẻ: “Cuộc thi kết thúc nhanh đến mức tôi gần như ước mình được ngủ thêm một chút. Đó là một cuộc thi rất vui”.

Cô Suimii, người giành chiến thắng và chỉ tiết lộ biệt danh, nói: “Tôi muốn sống tự lập nên có lẽ sẽ dùng tiền thưởng để trang trải chi phí chuyển nhà. Tôi cũng muốn có một chiếc giường giống giường của công chúa, nên có lẽ tôi sẽ mua chiếc giường đó”.