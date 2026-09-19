Báo động cho Xabi Alonso

4 chiến thắng trên tổng số 7 trận đấu trên các mặt trận rõ ràng là một con số chấp nhận được đối với một tân huấn luyện viên như Xabi Alonso, nhưng chỉ có 1 trận đấu tại cúp Liên đoàn trước đối thủ được đánh giá thấp hơn nhiều là giữ được sạch lưới, thì rõ ràng là một con số đáng báo động đối với hàng thủ của câu lạc bộ Chelsea.

Xabi Alonso cần nhanh chóng giải quyết những vấn đề đang xuất hiện tại Chelsea. Nguồn Wikimedia Commons.

Trong 7 trận đấu của Chelsea trên các mặt trận từ đầu mùa giải mới 2026 - 2027 tới nay, có 2 trận thuộc cúp Liên đoàn và 5 trận thua Ngoại hạng Anh. Đối với 2 trận đấu tại cúp Liên đoàn, thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso dễ thở khi chỉ gặp những đối thủ được đánh giá thấp hơn là Luton và Leeds, nhưng họ cũng chỉ có thể giữ sạch lưới trước một Luton thuộc giải hạng Nhất, và để thủng lưới tới 3 bàn trước Leeds trong một trận đấu có tới 9 bàn thắng.

Còn tại Ngoại hạng Anh, Chelsea đang có 2 trận thắng 1 trận hòa và 2 trận thua sau 5 vòng đấu, tạm xếp thứ 7 trên bảng xếp hạng. Kết quả này có thể xem là không quá tệ đối với một tân huấn luyện viên, đặc biệt còn phải gánh vác trọng trách xây dựng gần như từ đầu đối với câu lạc bộ. Nhưng nếu phân tích chi tiết trong những trận đấu này, thì lại có một vấn đề chắc chắn Xabi Alonso không thể bỏ qua, đó chính là không có trận đấu nào mà họ không thủng lưới, thậm chí còn để thủng từ 2 bàn trở lên.

Sau 5 vòng đấu, Chelsea đã ghi được 10 bàn, nhưng để thủng lưới tới 12 bàn, tức là trung bình thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso đã để thủng lưới 2,4 bàn\trận, một con số khá cao đối với một câu lạc bộ thuộc nhóm “Big six” như Chelsea. Dù họ ghi bàn cũng không hề tệ khi có tỷ lệ 2 bàn/trận, không thua kém bất cứ câu lạc bộ nào đang trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng rõ ràng là hàng thủ của họ lại mang đến kết quả như một đội bóng đang đua trụ hạng.

Cũng không phải là Xabi Alonso không biết điều này, bằng chứng là ông cũng đã thử nghiệm khá nhiều phương án đối với hệ thống phòng ngự. Từ sự thay đổi về thủ môn khi tức tốc mua thủ thành Emiliano Martinez về thay cho Robert Sanchez, đến thử nghiệm những nhân sự nơi hàng thủ khi những Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Levi Colwill, Jorrel Hato, Reece James, Josh Acheampong, Malo Gusto… đều được tạo cơ hội thể hiện bản thân, cho đến thử nghiệm cả sơ đồ 3 trung vệ lẫn sơ đồ 4 hậu vệ. Nhưng có vẻ như ông vẫn chưa thể tìm được lời giải cho bài toán phòng ngự này.

Có thể thấy bài toán phòng ngự của Chelsea hiện tại không dễ giải chút nào, khi có nhiều vấn đề kết hợp lại với nhau. Đó không chỉ đơn giản là sự kết hợp giữa các cựu binh cùng tân binh, mà còn là sự “phổ cập” triết lý bóng đá mới, còn là sự loay hoay giữa một mớ hỗn độn những cái mới trộn lẫn với nhau. Ngoài ra, sự ra đi của Enzo Fernandez cùng chấn thương của Moises Caicedo đang để lại một khoảng trống rất lớn nơi tuyến giữa.

Ở tuyến giữa, sau khi Enzo Fernandez ra đi thì Xabi Alonso còn 2 cái tên không hề tệ là Romeo Lavia và Moises Caicedo. Nhưng không may Moises Caicedo đang gặp chấn thương chưa biết ngày trở lại, Romeo Lavia thì không thể “cày bừa” với tiền sử chấn thương của cầu thủ này, sự lựa chọn của Xabi Alonso chợt trở nên eo hẹp hơn bao giờ hết.

Cơn khủng hoảng nơi tuyến giữa đã thể hiện khá rõ trong trận thua đậm 0-3 trước Brentford, khi Xabi Alonso để Romeo Lavia nghỉ ngơi và lựa chọn lão tướng Jordan Henderson cùng cầu thủ trẻ Valentin Barco ra sân, và kết quả là thảm họa khi đối dầu với những cầu thủ có khả năng tranh chấp quá tốt của “Bầy ong”. Nhưng nếu không để Romeo Lavia nghỉ ngơi, thì chỉ cần thêm chấn thương của cầu thủ này nữa là tuyến giữa của Chelsea đứng trước bờ vực sụp đổ.

Vấn đề mà Xabi Alonso phải giải quyết để giúp cho Chelsea có được sự ổn định cần thiết là không ít, nhưng thời gian dành cho vị huấn luyện viên này lại không quá nhiều. Với sự ủng hộ rất lớn trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 của thượng tầng câu lạc bộ dành cho ông, rõ ràng là chuyện bỏ đi mùa giải 2026 - 2027 để xây dựng lại bộ khung đội hình là bất khả thi. Nếu cứ thi đấu tệ như thế này, khả năng bị sa thải sớm đối với Xabi Alonso cũng không phải là không thể.