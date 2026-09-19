Harry Kane lập kỷ lục lịch sử với 100 bàn thắng tại Bundesliga chỉ sau 98 trận

Harry Kane đã đạt được hàng loạt cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp kéo dài 17 năm, trong đó có việc trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Anh và Tottenham.

Và giờ đây, tiền đạo người Anh tiếp tục khẳng định vị thế tại Bayern Munich và Bundesliga khi ghi bàn thắng thứ 100 tại giải đấu hàng đầu nước Đức.

Cột mốc này được Kane thiết lập sau khi lập cú đúp trong chiến thắng đậm 7-0 của Bayern Munich trước Union Berlin.

Ngôi sao của Bayern Munich, Harry Kane, đã trở thành cầu thủ ghi 100 bàn nhanh nhất lịch sử tại Bundesliga. Nguồn: Reuters

Đội trưởng tuyển Anh chỉ cần 98 lần ra sân tại Bundesliga trong màu áo Bayern Munich để đạt 100 bàn thắng.

Thành tích này giúp Kane phá kỷ lục đã tồn tại gần 50 năm của huyền thoại Cologne, Dieter Muller, người trước đó cần 129 trận đấu để ghi 100 bàn tại Bundesliga.

Harry Kane đã ăn mừng cột mốc lịch sử trên mạng xã hội, đồng thời dành lời cảm ơn tới các đồng đội, ban huấn luyện và người hâm mộ.

Kane viết: “Màn trình diễn xuất sắc của toàn đội và kết quả hoàn hảo trước thềm các trận đấu quốc tế. Tôi vô cùng tự hào khi đạt được cột mốc 100 bàn thắng tại Bundesliga trong thời gian kỷ lục – điều này không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ từ các đồng đội, ban huấn luyện và sự ủng hộ của người hâm mộ”.

Kane đã đạt được cột mốc đó sau khi lập cú đúp vào lưới Union Berlin. Ảnh: AFP

Kể từ khi chuyển đến Bayern Munich vào năm 2023, Kane ghi trung bình một bàn sau mỗi 78,5 phút tại Bundesliga.

Hiệu suất này tốt hơn những chân sút nổi tiếng như Erling Haaland, Robert Lewandowski và Gerd Müller, những người lần lượt ghi bàn sau mỗi 87, 100 và 105 phút.

Hiện tại, bước vào mùa giải mới,Kane cũng đã có 6 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau 7 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Tính từ khi gia nhập Bayern Munich, tiền đạo người Anh đã có 152 bàn thắng và 34 pha kiến tạo sau 154 lần ra sân. Phong độ này có thể giúp Kane gia tăng cơ hội cạnh tranh Quả bóng vàng, giải thưởng cá nhân danh giá mà anh chưa từng giành được trong sự nghiệp.

Kane nằm trong nhóm ứng viên sáng giá sau khi dẫn dắt Bayern Munich giành cú đúp danh hiệu quốc nội mùa trước và giúp đội tuyển Anh giành vị trí thứ ba tại World Cup 2026.

Kane đã phá kỷ lục của Dieter Muller, kỷ lục đã tồn tại gần 50 năm. Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, Kane sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ bộ đôi Barcelona là Lamine Yamal và Rodri, những người đã cùng Tây Ban Nha hướng tới thành công tại World Cup. Bên cạnh đó, siêu sao Kylian Mbappe của Real Madrid cùng Ousmane Dembele của Paris Saint-Germain cũng được xem là những ứng viên đáng chú ý.

Trong khi đó, ngôi sao của Inter Miami, Lionel Messi, cũng được nhắc đến rất nhiều. Messi hướng tới Quả bóng vàng thứ chín sau khi dẫn dắt Argentina vào chung kết World Cup.