Đừng để người hâm mộ thất vọng

HAGL (trái) cần chơi mạnh mẽ hơn để cải thiện thành tích. Ảnh: qdnd.vn

Nhắc đến HAGL, người hâm mộ bóng đá Việt Nam từng có một thời kỳ đầy cảm xúc với lứa cầu thủ được đào tạo bài bản như Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Hữu Đông Triều... Dưới sự đầu tư của bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức), những cầu thủ trẻ này từng tạo nên một HAGL khác biệt với lối chơi ban bật, phối hợp nhỏ và kiểm soát bóng đẹp mắt.

Mỗi lần những “ngôi sao trẻ” của HAGL xuất hiện, các khán đài thường chật kín khán giả. Người hâm mộ không chỉ đến xem bóng đá mà còn muốn chứng kiến sự trưởng thành của một thế hệ cầu thủ được kỳ vọng làm thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam.

Dù lứa cầu thủ ấy lần lượt rời phố núi để tìm kiếm những thử thách mới, HAGL vẫn giữ được một vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ, ngay cả khi đội bóng trải qua những mùa giải khó khăn, thi đấu thiếu ổn định và liên tục phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Thế nhưng, tình yêu của người hâm mộ cũng cần được đáp lại bằng những chuyển biến tích cực trên sân cỏ. Sau mỗi mùa giải không như kỳ vọng, HAGL đều nhìn lại, điều chỉnh lực lượng và ban huấn luyện với hy vọng tạo ra diện mạo mới. Tuy nhiên, sự chuyển biến về chuyên môn và khát vọng vươn lên vẫn chưa thực sự rõ nét.

Bước vào mùa giải 2026 - 2027, HAGL đặt mục tiêu khá khiêm tốn là trụ hạng. Với một đội bóng từng sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo và từng được kỳ vọng cạnh tranh những vị trí cao, mục tiêu ấy khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Hai trận đấu đầu tiên của mùa giải mới càng khiến những lo lắng trở nên rõ ràng. HAGL nhận hai thất bại, trong đó điều đáng quan ngại không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách đội bóng thể hiện. Lối chơi thiếu sức sống, các tuyến chưa tạo được sự liên kết, khả năng tổ chức tấn công thiếu sắc bén và hàng phòng ngự vẫn bộc lộ những khoảng trống.

Một mùa giải còn dài và hai trận đấu chưa thể nói lên tất cả. Tuy nhiên, nếu những hạn chế này không sớm được khắc phục, cuộc chiến trụ hạng của HAGL sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Trong bối cảnh mỗi mùa giải có hai đội bóng phải xuống chơi ở giải hạng Nhất, không ai có thể xem nhẹ nguy cơ này.

Vậy đâu là lời giải cho HAGL? Trước hết, đội bóng phố núi cần xác lập một mục tiêu cao hơn. Trụ hạng có thể là mục tiêu an toàn, nhưng nếu chỉ đặt mình vào tâm thế “chống xuống hạng”, HAGL rất khó tạo ra động lực để tiến lên. Một đội bóng có truyền thống, có lượng người hâm mộ lớn và từng tạo dựng được bản sắc riêng cần có tham vọng tương xứng.

Từ mục tiêu đó, HAGL cần đầu tư nghiêm túc hơn vào lực lượng. Những cầu thủ trẻ cần được trao cơ hội, nhưng họ cũng cần được đặt cạnh những đàn anh giàu kinh nghiệm để học hỏi và giảm áp lực. Bên cạnh đó, việc tuyển chọn ngoại binh và nội binh chất lượng phải được tính toán kỹ lưỡng, thay vì chỉ bổ sung lực lượng cho đủ số lượng.

HAGL cần một ê-kíp có khả năng xây dựng lối chơi phù hợp với chất lượng cầu thủ hiện có, đồng thời đủ bản lĩnh để đưa ra những quyết định táo bạo khi đội bóng gặp khó khăn. HLV trưởng cần có năng lực chuyên môn, cá tính và khả năng truyền lửa để giúp các cầu thủ trẻ thi đấu tự tin hơn.

Mùa giải 2026 - 2027 mới chỉ bắt đầu và HAGL vẫn còn thời gian để thay đổi. Điều người hâm mộ cần lúc này không phải những lời hứa, mà là câu trả lời trên sân cỏ. HAGL có thể chưa mạnh, nhưng không thể thiếu khát vọng. Đừng để tình yêu của người hâm mộ dành cho đội bóng phố núi trở thành sự thất vọng kéo dài qua từng mùa giải.