Chelsea đại bại ở derby London

Chelsea nhận thất bại thứ hai sau 5 vòng đầu Premier League. Ảnh: Reuters.

Bước vào trận derby London ở vòng 5 Premier League, Chelsea kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không thể chuyển ưu thế thành bàn thắng. Brentford thì ngược lại, chơi chặt chẽ và tận dụng tốt những thời cơ quan trọng để tạo nên chiến thắng cách biệt.

Trong hiệp một, Chelsea nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng. Có thời điểm "The Blues" cầm bóng tới 58%, nhưng thế trận không thực sự áp đảo. Hai đội tạo ra rất ít cơ hội rõ ràng và bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Sau giờ nghỉ, Brentford bắt đầu đẩy cao sức ép. Đội chủ nhà tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn dù Chelsea vẫn giữ quyền kiểm soát bóng và liên tục được hưởng phạt góc.

Bước ngoặt đến ở phút 61, Jaidon Anthony tận dụng cơ hội để đánh đầu mở tỷ số cho Brentford. Chelsea lập tức dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng càng tấn công, đội khách càng để lộ khoảng trống phía sau.

HLV Xabi Alonso tung Geovany Quenda, Josh Acheampong, Mahdi Nicoll-Jazuli và Estevao vào sân nhằm thay đổi cục diện. Tuy nhiên, những điều chỉnh của đội khách không mang lại hiệu quả.

Phút 83, Igor Thiago nhân đôi cách biệt cho Brentford. Bàn thắng này gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng giành điểm của Chelsea. Đội khách tiếp tục kiểm soát bóng tới 56% và có tới 11 quả phạt góc, nhưng hàng thủ Brentford vẫn đứng vững. Sự bế tắc của Chelsea trở nên rõ rệt khi họ chỉ có 2 cú sút trúng đích, so với 5 của đối thủ.

Đến phút 90+4, Fabio Carvalho hoàn tất chiến thắng 3-0 cho Brentford, 3 điểm giúp Brentford tạm thời vươn lên vị trí thứ 3. Đáng chú ý, họ vẫn đang bất bại với hai trận thắng và 3 trận hoà sau 5 vòng.

Trong khi đó, thất bại tại Gtech Community Stadium đẩy Chelsea xuống vị trí thứ 7. "The Blues" tiếp tục cho thấy khoảng cách lớn giữa khả năng kiểm soát thế trận và hiệu quả trong những đợt tấn công.

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