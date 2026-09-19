Đấu sớm vòng 3 V.League 2026/27: Đình Bắc đối đầu Công Phượng

Trận đấu giữa Đồng Nai và Công an Hà Nội (CAHN) diễn ra lúc 18h00 ngày 20/9 trên sân Bình Phước. Đây là trận đấu sớm của vòng 3 V.League 2026/27.

Đồng Nai cần điểm, CAHN duy trì mạch thắng

Sau hai vòng đầu tiên, Đồng Nai chưa có điểm. Đội bóng lần lượt thua Thể Công - Viettel 0-2 và Hà Tĩnh 0-1, chưa ghi được bàn thắng và nhận 3 bàn thua.

Những kết quả này cho thấy tân binh V.League vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với tốc độ và sức ép của sân chơi cao nhất.

Đồng Nai (xanh) đang rất cần điểm trên sân nhà sau hai lượt trận trắng tay. Ảnh: VPF.

Điểm tích cực với Đồng Nai là lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của khán giả. Trong một trận đấu có đối thủ mạnh, tinh thần và khả năng tổ chức phòng ngự sẽ đóng vai trò quan trọng.

Đồng Nai cần hạn chế những khoảng trống ở hai biên, giữ cự ly đội hình và tận dụng tốt các tình huống phản công nếu muốn tạo bất ngờ.

Ở chiều ngược lại, Công an Hà Nội đang có khởi đầu hoàn toàn khác. Đội bóng này toàn thắng hai trận đầu mùa, lần lượt vượt qua Hà Tĩnh 2-0 và Thể Công - Viettel 1-0.

CAHN chưa để thủng lưới và đang cho thấy sự ổn định về tổ chức. Đội bóng ngành công an cũng sở hữu lực lượng có chiều sâu, với nhiều tuyển thủ và ngoại binh chất lượng.

Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh hay các mũi tấn công như Alan đều có khả năng tạo khác biệt. VPF cũng ghi nhận Đình Bắc đã có bàn thắng ở mùa giải này.

Kinh nghiệm Công Phượng đối đầu sức trẻ tài năng Đình Bắc

Điểm nhấn đáng chờ đợi nhất là cuộc đối đầu giữa Công Phượng và Đình Bắc. Một bên là cựu ngôi sao giàu kinh nghiệm của bóng đá Việt Nam, bên kia là cầu thủ trẻ đang từng bước khẳng định vị trí trong đội hình CAHN.

Đình Bắc sẽ có màn đối đầu thú vị với đàn anh Công Phượng trên sân Bình Phước. Ảnh: Đức Cường.

Công Phượng mang đến cho Đồng Nai kinh nghiệm, khả năng xử lý bóng và tạo đột biến ở khu vực trước vòng cấm.

Trong thế trận Đồng Nai có thể phải chơi phòng ngự nhiều, những pha xử lý cá nhân của tiền đạo này sẽ là phương án quan trọng để đội chủ nhà chuyển trạng thái và gây sức ép lên hàng thủ CAHN.

Đình Bắc lại đại diện cho sức trẻ, tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt. Việc anh đã ghi bàn ở hai vòng đầu cho thấy tiền đạo này đang có sự khởi đầu đáng chú ý trong màu áo CAHN.

Xét về lực lượng và phong độ, CAHN đang có nhiều ưu thế. Đội bóng này cũng phải phân phối sức cho nhiều đấu trường trong mùa giải 2026/27, nhưng chiều sâu đội hình giúp họ có thêm phương án xoay vòng.

Liệu Công Phượng kinh nghiệm của Công Phượng hay sức trẻ và tài năng Đình Bắc giúp đội nhà giành lợi thế. Ảnh: FB Đồng Nai.

Với Đồng Nai, mục tiêu trước mắt là tìm điểm số đầu tiên. Với CAHN, ba điểm sẽ giúp đội bóng tiếp tục duy trì khởi đầu thuận lợi.

Vì thế, cuộc đối đầu tại sân vận động Bình Phước hứa hẹn là bài kiểm tra đáng chú ý cho sức chịu đựng của Đồng Nai và khả năng duy trì sự ổn định của CAHN.