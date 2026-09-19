Siêu máy tính dự đoán kết quả Brighton vs Arsenal

Dự đoán của siêu máy tính Opta

Theo dữ liệu mô phỏng của Sportmole, Arsenal có 55,6% khả năng giành chiến thắng. Trong khi đó, tỷ lệ thắng của Brighton là 21.3%, còn khả năng hai đội chia điểm ở mức 23,1%.

Những con số này cho thấy Arsenal đang được đánh giá cao hơn nhờ phong độ ổn định và vị thế dẫn đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai đội không quá lớn, phản ánh những khó khăn mà "Pháo thủ" có thể gặp phải tại sân Amex.

Brighton hướng đến bất ngờ

Brighton bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn sau chuỗi kết quả tích cực trên nhiều đấu trường. Đội bóng của HLV Fabian Hurzeler vừa đánh bại Coventry 5-0 tại Ngoại hạng Anh, trước khi tạo nên màn ngược dòng ấn tượng trước MU tại Cúp Liên đoàn Anh.

Được trở về sân nhà Amex là lợi thế đáng kể với Brighton. Đội chủ nhà kỳ vọng lối chơi giàu năng lượng cùng khả năng kiểm soát tuyến giữa sẽ giúp họ gây ra nhiều khó khăn cho đội đầu bảng.

Trong khi đó Arsenal đang duy trì mạch toàn thắng, Brighton được xem là một trong những thử thách đáng chú ý nhất của "Pháo thủ" kể từ đầu mùa.

Arsenal giữ vững vị thế ứng viên vô địch

Arsenal tiếp tục cho thấy sự ổn định dưới thời Mikel Arteta. Đội bóng thành London vừa giành chiến thắng 2-0 trên sân Sunderland ở vòng đấu gần nhất, đồng thời vượt qua Chelsea tại Ngoại hạng Anh và Napoli tại Champions League.

Không chỉ sở hữu hàng công hiệu quả, Arsenal còn duy trì sự chắc chắn nơi hàng thủ. Khả năng kiểm soát thế trận cùng kinh nghiệm của những trụ cột như Martin Odegaard hay Bukayo Saka giúp đội khách được đánh giá nhỉnh hơn trước chuyến làm khách trên sân Amex.

Nếu giành chiến thắng, Arsenal sẽ tiếp tục củng cố vị trí dẫn đầu và duy trì đà thăng tiến trong cuộc đua vô địch ngay từ giai đoạn đầu mùa giải.

Lịch sử đối đầu

Thống kê đối đầu cũng đang nghiêng về phía Arsenal. Trong 22 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, "Pháo thủ" thắng 11 trận và chỉ nhận 6 thất bại.

Đáng chú ý, Arsenal bất bại trong 7 lần gần nhất gặp Brighton, trong đó có 5 chiến thắng. Đây là cơ sở để đội bóng thành London tự tin hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm tại vòng 5 Ngoại hạng Anh.