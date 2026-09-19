Danh sách chính thức của tuyển bóng chuyền nam Việt Nam dự ASIAD 2026

Danh sách gồm 2 chuyền hai Đinh Văn Duy, Trần Hoài Phương; các chủ công Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên, Tăng Ngọc Hiếu, Trần Minh Đức; phụ công Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Bùi Xuân Tiến; đối chuyền Đinh Văn Phương cùng 2 libero Trịnh Duy Phúc và Cao Đức Hoàng.

Đội tuyển nam Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình tại sân chơi quan trọng nhất trong năm. Ảnh: P.V

Trong thời gian chuẩn bị cho ASIAD 2026, đội tuyển duy trì tập luyện dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng, chuyên gia Federico Rampazzo.

Ban huấn luyện tập trung hoàn thiện các phương án chiến thuật, đồng thời giúp các tuyển thủ đạt trạng thái tốt nhất trước khi bước vào giải đấu.

Môn bóng chuyền trong nhà ASIAD 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 27.9. Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển nam Việt Nam chỉ tham dự một giải đấu quốc tế là SEA V.Cup 2026 hồi tháng 7.

Danh sách 12 cầu thủ của đội dự ASIAD 2026. Ảnh: VFV

Tại ASIAD 2026, Việt Nam nằm ở bảng C cùng Qatar, Ấn Độ và Hong Kong (Trung Quốc). Đây là lần trở lại sân chơi ASIAD của bóng chuyền nam Việt Nam sau khi không tham dự kỳ đại hội năm 2023.

HLV Federico Rampazzo cho biết toàn đội đang tập luyện với tinh thần nghiêm túc và đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, hướng tới cơ hội cạnh tranh ở vòng đấu cuối.

Thách thức dành cho Việt Nam không nhỏ khi các đội tham dự ASIAD đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và mang lực lượng mạnh.

Vì vậy, sự ổn định, khả năng phối hợp và hiệu quả chiến thuật sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định hành trình của đội tuyển.