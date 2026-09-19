Nhận định trận đấu Brighton vs Arsenal, 21h00 ngày 19.9: Vượt ải Amex

Phong độ Brighton vs Arsenal

Brighton là cái tên tiếp theo được kỳ vọng sẽ ngăn chặn thành công bước tiến mạnh mẽ của Arsenal, sau khi những Chelsea hay Sunderland thất bại. Phong độ của đội chủ sân Amex từ đầu mùa rất ấn tượng.

4 vòng đấu đã qua, Brighton thắng 2, hòa 1 và thua 1. Với 7 điểm trong tay, "Mòng biển" hiện đứng hạng 5, kém đỉnh bảng do chính Arsenal nắm giữ khoảng cách 5 điểm.

Trong vòng 1 tuần trở lại đây, thầy trò HLV Fabian Hurzeler liên tiếp lập chiến công. Đầu tiên là màn đè bẹp chủ nhà Coventry City tới 5 bàn không gỡ. Kế đến, cú lội ngược dòng đánh bại Man United 3-2 ngay tại Old Trafford cũng đưa Brighton giành vé vào vòng 4 cúp Liên đoàn Anh.

Chuỗi kết quả mĩ mãn chắc chắn giúp Pascal Gross cùng các đồng đội thêm phần tự tin và hưng phấn trước thềm cuộc đón tiếp Arsenal. Ngoài ra, lợi thế sân nhà cũng mang tới điểm tựa không nhỏ, củng cố thêm niềm tin cho "Mòng biển".

7 lần đón khách gần đây, đội chủ nhà mới thua 1, hòa 1 và thắng tới 5. Tính xa hơn, Brighton mới thua 3 trên tổng số 15 trận sân nhà gần nhất ở các giải đấu chính thức.

Tuy nhiên, một trong những thất bại hiếm hoi đó của thầy trò HLV Hurzeler lại đến từ chính Arsenal, với trận thua 0-1 tại Amex hồi tháng 3. Chưa kể, 2 lần gặp gỡ trước đó, đội khách cũng đều ca khúc khải hoàn, thắng lần lượt 2-0 và 2-1.

Để chặn đứng đà thăng tiến của nhà ĐKVĐ, ngoài nỗ lực và chơi với hơn 100% phong độ, Brighton có lẽ cần thêm yếu tố may mắn. Bởi Arsenal lúc này đang sở hữu bộ mặt quá ổn định và có khả năng kết liễu đối phương bằng nhiều cách khác nhau.

Mạch 7 trận toàn thắng từ đầu mùa là minh chứng. Có những trận các học trò của Mikel Arteta hoàn toàn làm chủ thế trận và buộc đối thủ quỵ gối tâm phục khẩu phục. Nhưng cũng có thời điểm, Arsenal thi đấu không nổi bật hơn, song vẫn đủ khả năng tạo ra bước ngoặt khác biệt nhờ bản lĩnh và khoảnh khắc tỏa sáng mang dấu ấn cá nhân.

Thời điểm hiện tại, ngoài chiến thuật được vận hành trơn tru, đại gia thành London còn sở hữu đội hình chất lượng và chiều sâu bậc nhất Ngoại hạng Anh. Kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, "The Gunners" đã kịp gia cố một vài vị trí trọng yếu bằng những tân binh tài năng.

Trong tay HLV Arteta lúc này thừa sức sắp xếp ra hai đội hình với chất lượng không chênh lệch là bao. Nhờ dó, dù chỉ mang danh tung đội hình B ở chuyến làm khách trước Ipswich Town cách đây ít ngày, Arsenal vẫn ra về cùng chiến thắng 4-2 và tấm vé vào vòng 4 cúp Liên đoàn.

Thông tin lực lượng Brighton vs Arsenal

Brighton: Danh sách chấn thương dài dằng dặc với những cái tên: Femi Azeez, Evan Ferguson, Zadok Yohanna, Mats Wieffer, Jack Hinshelwood, Kaoru Mitoma, Yankuba Minteh và Stefanos Tzimas.

Arsenal: Trung vệ Saliba vẫn vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Piero Hincapie, Ben White và Cristhian Mosquera chưa rõ ràng.

Đội hình dự kiến Brighton vs Arsenal

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Dự đoán: 1-2